Tri najčešća razloga zašto vaš pas jede travu

Izvor: Roman Volodin/Pexels/Ilustracija

Jeste li primijetili da vaš pas povremeno ili redovito zastane tijekom šetnje i jede travu?

Postoji nekoliko razloga zašto to radi.

1. Nasljeđe predaka

Prije nego što ga je čovjek pripitomio, pas je bio dio čopora vukova, koji su ujedno i preci pasa, te su lovili sve što su mogli kako bi preživjeli. Između ostalog, jeli su i poveće količine hrane biljnog porijekla, prije svega travu, što je karakteristično za biljojede. Čini se da je tijekom evolucije to ipak ostao dio njihova načina prehrane, piše Zadovoljna.hr.

2. Vole jesti

Mnogi psi naprosto vole jesti te uistinu ne biraju što će konzumirati. Tako, između ostalog, jedu i travu. No ako imate psa koji je pravi „gurman“, pripazite na to što jede jer neke namirnice, poput čokolade s visokim udjelom kakaovca, mogu biti pogubne za njih.

3. Problemi sa želucem

Ipak, pojava jedenja trave kod pasa, posebno tijekom šetnje, najčešće se povezuje s problemima sa želucem. Često se može uočiti da povraćaju nakon što su pojeli travu, no nije još razjašnjeno što prethodi čemu – uzrokuje li trava povraćanje ili prirodno posežu za travom kako bi si olakšali.

Ako to radi samo nekoliko puta godišnje, nema razloga za paniku, no ako je to učestala pojava, najvjerojatnije se radi o gastritisu ili gastroenteritisu, i psa očito boli. Primijetite li da to radi često, svakako posjetite veterinara.

