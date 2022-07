Podijeli:







Izvor: Photo by Mike Burke on Unsplash

U Velikoj Britaniji do ožujka 2022. godine zabilježena su 1.673 napada pasa na poštare, odnosno u prosjeku 32 napada tjedno, izvijestio je Royal Mail.

Najviše incidenata prijavljeno je u Sheffieldu, gdje su psi napali 51 poštara. U Belfastu je zabilježeno 50, a u Tunbridge Wellsu 44 napada pasa na poštare.

Većina napada psa, njih 654, dogodila su se na ulaznim vratima, dok je 498 napada zabilježeno u vrtu, prilazu ili u dvorištu, a 134 napada pasa dogodila su se na ulici. Zabilježeno je i 387 ozljeda koje su se dogodile kad su poštari ubacivali poštu kroz utore na vratima, prenosi Sky News.

Julie Mundy, koja radi u pošti već 19 godina, provela je pet dana u bolnici, a tri mjeseca na bolovanju i pati od PTSP-a, nakon što ju je 2019. godine napao pas. Opisujući događaj, Mundy je rekla da je vlasnica psa pokušala obuzdati svog ljubimca, ali on se otrgnuo i skočio na poštaricu zbog čega je ona pala i slomila kuk.

“Tad je pas skočio na mene, ja se nisam mogla pomaknuti, ali nisam primijetila da sam slomila kuk. Vlasnica je došla, odvukla psa s mene, a i susjed je priskočio upomoć. Ruka mi je krvarila jer me pas ugrizao, dok sam pokušavala pokriti lice”, rekla je Mundy, dodavši da je nakon napada patila i od posttraumatskog stresnog simptoma.

Dostavljač Tim Murray rekao je da se počeo bojati i vlastitoga psa, nakon što ga je 2020. godine za ruku ugrizao pas klijenta.

“Vlasnik ga je zvao, ali bilo je prekasno, pas me već ugrizao za ruku. Bio sam u šoku i pokušavao sam se obraniti, ali pas je već napravio što je napravio. Tada sam bio vlasnik zaigranog šteneta i počeo sam ga izbjegavati u strahu da bi mogao skočiti na mene i ugristi me. Pokušavao bi mi prići i maziti se, donosio mi je svoje igračke i nije me napuštao. Trebalo mi je više od godinu dana da se smirim i počnem uživati u prisustvu psa”, rekao je.

U godini 2020./2021. zabilježen je pad broja napada pasa od 31 posto, što se pripisuje beskontaktnoj dostavi zbog pandemije. Međutim, prema podacima za 2021./2022. radnici u pošti rekli su da se brojka vratila na stanje prije pandemije.

