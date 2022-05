Podijeli:







Izvor: Pixabay

Nema sumnje da velike pasmine pasa izazivaju strahopoštovanje. Iako djeluju opasno, većinom je riječ o divovima velikog srca.

“Velikim pasminama trebat će više vremena da sazru. Najčešće od 18 do 24 mjeseca, za razliku od manjih pasmina kojima je dovoljno od 9 do 12 mjeseci. Oni također imaju kraći životni vijek od manjih pasmina, uglavnom žive od 8 do 11 godina”, kaže za Daily Paws veterinar Jerry Klein.

Zahtijevaju više ljubavi, prostora, novca, ali i učinkovit trening.

“Odgovarajuća obuka nije samo zapovijedanje, već i učenje kako komunicirati kako bi se stvorio stabilan odnos”, dodaje Klein.

U nastavku otkrivamo koje velike pasmine imaju srca velika poput njihovih šapa.

Mastif

Mastif je potomak molosa, ratnog psa iz antičke Grčke. Murali koji datiraju iz 2500. godine prije Krista prikazuju ih kako se bore s lavovima i gladijatorima, a danas su iznimno nježni i puni ljubavi. Štoviše, ako je predugo odvojen od svojih vlasnika, mastif može postati tjeskoban.

Njemačka doga

Ogromna, ali nježna njemačka doga nalazi se među 20 najpopularnijih pasmina pasa u SAD-u. Uzgaja se od 1600-ih godina, a riječ je o dobroćudnom obiteljskom psu koji se dobro slaže sa svima.

Irski vučji hrt

Drevni irski vučjaci evoluirali su od lovaca na krupnu divljač u razigrane i ljupke irske vučje hrtove.

Bernski planinski pas

Ova pasmina može povući 10 puta većinu težinu od vlastite, a preferira obiteljski život i zajedništvo.

Anatolski pastirski pas

Ovi veliki psi više od 6000 godina bili su glavni čuvari ovaca u Turskoj pa neće po čitave dane ljenčariti. Pametni su i paze na svoje ljude.

Pirinejski planinski pas

Među bijelim psima, ovo je zasigurno najveća pasmina. Smirenost i sabranost njihov su zaštitni znak, a na prvu će prihvatiti nove ljude i obradovati se učenju novih vještina.

Newfoundland

Ova pasmina nije poznata samo kao odličan plivač, već i kao glavni kandidat u kategoriji najboljih prijatelja za djecu.

Bernardinac

Bernardinac se obožava maziti. Zbog svojih herojskih napora spašavanja izgubljenih ljudi na alpskim prijevojima između Italije i Švicarske, ova meka čuda bila su poznata i kao sveti psi.

Cane corso

I ovaj pas je potomak molosa, a ima i bogatu povijest u vojsci i lovu na krupnu divljač. Riječ je o jednoj od najpametnijih pasmina.

Aljaški malamut

Malo je pasa koji će uživati u zimskim aktivnostima više od aljaških malamuta. Ovi pričljivi i privrženi psi idealni su za aktivne životne suputnike, prenosi Index.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.