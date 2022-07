Podijeli:







Izvor: Shutterstock / Ilustracija

Dolaskom lijepog vremena i perioda godišnjih odmora vlasnici kućnih ljubimaca imaju želju provoditi više vremena na otvorenom sa svojim ljubimcima. Ali, ovo je vrijeme u godini kada se mogu javiti i različiti problemi. Srećom, oni se mogu izbjeći ako pravilno postupamo.

Najčešći problemi kućnih ljubimaca tijekom ljeta su visoke temperature, ali i velika vlažnost zraka. Tijekom ljetnog perioda postoji visok rizik od sunčanice i toplinskog udara, naročito ako ljubimci, prije svega psi, provode više vremena na otvorenom.

“Treba napomenuti da toplinski udar, pored smrti, može imati i posljedice kao što su oštećenje mozga, pluća, jetre, bubrega i organa za probavu”, kaže veterinarka Dragana Stefanović za N1 Srbija.

Simptomi sunčanice i toplinskog udara

Vidljivi simptomi na koje bi vlasnici trebali obratiti pažnju su:

– ubrzano disanje

– povraćanje

– dijareja

– gubitak svijesti

– izraženo i ubrzano dahtanje

– jako crvene ili modre desni

– gusta, ljepljiva pljuvačka

– povišena temperatura

– zamaranje

– dezorijentiranost

– nemir i anksioznost

“Psi se ne znoje, oni imaju znojne žlijezde na šapicama i rješavaju znojenje dahtanjem, na taj način reguliraju temperaturu”, objašnjava dr. Stefanović i dodaje da ono što se prvo pojavi jest ubrzano disanje i dahtanje.

Kako ukazati pomoć psu kod sunčanice i toplinskog udara?

Ukoliko se nalazite na otvorenom ono što bi prvo trebalo uraditi je maknuti psa u hladovinu, ispod drveta ili ispod neke nastrešice. “Nikako psa ne bi trebalo odmah skloniti u zatvorenu prostoriju s klimom, nagli prelazak na niže temperature se ne preporučuje“, objašnjava dr Stefanović.

Ona upozorava da se i drugi oblici naglog hlađenja, poput obloga od leda, ne preporučuju, već se hlađenje obavlja postupno.

“Pas se može smočiti mlakom vodom, ako postoje uvjeti, može se tuširati prvo mlakom vodom, pa se postupno smanjuje temperatura vode. Također, nakon mlake vode pas se može umotati u ručnik namočen hladnom vodom”, objašnjava dr. Stefanović.

Ona dodaje da se psu može dati voda da pije, ali tek kada se temperatura tijela dovede u normalu. Voda nikako ne bi trebala biti hladna. Ukoliko je pas u stanju šoka, ako povraća, gubi svijest i ako dahće, tada neće ni moći piti vodu.

“To je prva pomoć koju psu možete ukazati kada ste na otvorenom dok ga ne odvedete kod najbližeg veterinara”, govori veterinarka.

Šišanje pasa ljeti

“Protiv sam šišanja pasa tijekom ljeta, i to onih rasa koje se inače ne šišaju tijekom godine, poput retrivera, haskija ili njemačkih ovčara. Dok rase poput pudli i bišona, koje se regularno šišaju tijekom cijele godine treba šišati, ali nikako do kože, već na dužinu dlake od dva do tri centimetra. To je preporuka, jer psi mogu izgorjeti na suncu kao i ljudi. Važno je istaknuti da je dlaka njihova izolacija, priroda je to napravila tako”, smatra veterinarka.

Što se pasa bez dlake tiče, to su najčešće kineski ćubasti psi, njih bi trebalo oblačiti u tanje pamučno odijelce. Svakako je preporuka da se ovi psi ne izlažu direktno suncu. Trebalo bi ih šetati rano ujutru, kasno popodne i uvečer, kao i druge pse.

Ljubimci u automobilu tijekom ljeta

Pravilo je da pse ljeti ne bi trebalo ostavljati u automobilu same ni na kratko, naročito kada su temperature veoma visoke. Kada je u automobilu visoka temperatura, a do nje vrlo brzo dolazi kada je na suncu, dovoljno je i 10 minuta da pas doživi toplinski udar.

Za pse nije opasna samo visoka teperatura tijekom ljeta već i velika vlažnost, ističe dr. Stefanović.

“Kada je u pitanju vožnja ljubimaca, naročito na duže putovanje, psa bi pred put trebalo izvesti da prošeta i obavi svoje fiziološke potrebe. Nikako se pas ne uvodi u rashlađen automobil, nagle promjene temperature mogu biti opasne. Automobil postupno rashlađujete dok je pas u njemu. Ne bi trebala biti velika razlika između vanjske temperature i one u automobilu”, kaže sugovornica N1.

Ona također naglašava da je važno, po dolasku na odredište ili u pauzama tijekom vožnje, psa ne puštati odmah van iz rashlađenog automobila. Potrebno je to učiniti postepeno tako što ćete malo otvoriti prozor dok klima radi da se vanjski zrak i onaj u automobilu pomiješaju. Zatim isključiti klimu, a ostaviti prozor da bi više ulazio topliji zrak izvana.

Aklimatizacija traje oko 20 minuta, dok se temperatura ne ujednači. Nakon toga pas može izaći iz automobila.

Isti je postupak i kada se izvodi pas iz zatvorenog prostora koji je rashlađen, kakav je stan. Klima se isključi na 10 minuta, da se pas aklimatizira pa tek onda izlazi iz stana, zatim možete i u hodniku zgrade napraviti malu pauzu pa se nakon toga izlazi van.

Pas na plaži i u dvorištu

Ukoliko psa vodite na ljetovanje, važno je da ne dopustite da pas odmah uđe u hladnu vodu i da pliva, napominje veterinarka. Trebao bi 10-ak minuta prošetati, zatim ga smočite, a tek potom može ući u vodu.

Dr. Stefanović ističe da bi duge šetnje kada su visoke temperature trebalo izbjegavati. Fizičku aktivnost pasa u najtoplijem dijelu dana bi trebalo maksimalno smanjiti. To se odnosi i na radne pse, treninge u tom dijelu dana bi trebalo izbjegavati.

Tijekom ljeta, navodi veterinarka, veliki problem imaju psi koji su napolju, u kućici ili u boksu ako nemaju hladovinu u dvorištu. Važno je, kada birate mjesto za kućicu ili boks da se osigura i hladovina, bilo da je u pitanju prirodna ili da se napravi nastrešica, kao i da im uvijek bude dostupna svježa voda.

“Također, pse bi tijekom velikih vrućina trebalo prskati vodom, da se i na taj način rashlade. Ali bi trebalo voditi računa da se ne pretjera s močenjem podloge (trave) jer to može dovesti do problema s kožom, pogotovo rasa koje imaju dosta poddlake, poput šarplaninaca, srednjeazijskih ovčara i kangala, jer se potpari”, napominje dr. Stefanović.

Kako još možete rashladiti psa?

Da biste rashladili psa možete koristiti rashladne podloge, ogrlice i rashladne prsluke koji su dostupni. Neki od njih se ne moraju predhodno držati u frižideru jer sadrže gel koji hladi kada je u dodiru s tijelom ljubimca.

Veterinarka je naglasila da se obavezno ponese voda za psa, čak i kada psa izvodite u kraću šetnju tijekom velikih vrućina.

Koje vrste pasa su tijekom velikih vrućina ugroženije?

“U principu su sve rase pasa ugrožene, neke više, neke manje. Svakako su brahicefalične rase, koje imaju skraćene njuške, ugroženije od ostalih rasa, to su francuski buldozi, engleski buldozi, mops, bokseri, šar pej, ši cu, pekinezeri i boston terijeri”, kaže veterinarka.

Ona je u grupu najgroženijih pasa dodala i one sa srčanim oboljenjima, s oboljenjima gornjih i donjih dijelova respiratornog trakta (stenozom ili suženjem traheje, opstrukcijom, neoplazijom, upalnim procesima i alergijama). Također su ugroženi i stariji psi i psi koji su pretili.

Dr. Stefanović je također dodala da je preporuka da se prije i poslije šetanja pasa tijekom leta, ali i zimi, koristi balzam koji je na bazi pčelinjeg voska i koji štiti šapice od opklina tijekom ljetnih mjeseci i od soli tijekom zime.

Vruć asfalt je vrlo opasan za pseće šape, naglašava veterinarka pa je to dodatni razlog da psa ne izvodite u šetnju kada je sunce najjače. Vruć pijesak i vruće kamenje su također opasni za pse, zbog toga je bolje psa šetati, ako baš morate u tom periodu, po travnatim ili zemljanim stazama.

