Koliko psi žive? Računanje ovisi o veličini i pasmini, evo što kažu znanstvenici

Izvor: Pixabay/ilustracija

Psi su najčešći kućni ljubimci uz mačke, no s razlogom se kaže da uzimanjem psa potpisujemo slamanje srca. Mačke mogu živjeti duže od 20 godina, no to nije koliko psi žive.

Trajanje života psa ovisit će o pasmini te se pokazalo kako manje pasmine obično imaju duži životni vijek od velikih. Slično je poznato i s čistokrvnim pasminama za koje se smatra da žive kraće od mješanaca. No, kakve su brojke zapravo, koliko psi žive?

Biti vlasnik psa jedno je od najvećih veselja u životu. Psi su ljubimci, ali i prijatelji, pomoćnici i utjeha i za sve to ne traže ništa već samo nude neograničenu ljubav i poštovanje. Međutim, jedan od nedostataka kada ste vlasnik psa je svakako činjenica psi ne žive dugo te da trebamo biti spremni na to da ćemo ih nadživjeti.

Ne postoji univerzalan i točan odgovor na pitanje koliko psi žive, jer će godine života ovisiti o pasmini. Osim o pasmini, na to koliko psi žive utječe i zdravstveno stanje psa, uvjeti života, veličina psa te njegova prehrana, količina kretanja te razina energije i sreće. Tako se pokazalo da je prosječno trajanje života psa kod većih pasmina oko osam godina, a kod manjih više od 11. Stoga je teško odgovoriti koliko psi žive jer se i za pasmine računa prosjek.

Kako računati pseće godine?

Postoje različiti način računanja psećih i ljudskih godina. Ljudi su oduvijek željeli znati što očekivati pitanju trajanja života kod svojih ljubimaca. Dio stručnjaka objašnjava da je svaka naša godina sedam psećih i to je možda najpoznatiji način računanja. Drugi dio navodi kako se prva godina računa kao jedna, a tek nakon toga po sedam godina.

Međutim, znanstvenici koji se bave životom pasa su došli do zaključka kako se za računanje godina pasa treba gledati i njegova težina, odnosno, veličina. Za početak smatraju da svi psi u naših 365 dana dožive 15 godina, neovisno o težini. Nakon toga se smatra da je dvije godine ljudskog života za sve veličine oko 24 godine života psa, tri godine oko 28, četiri oko 32 i pet oko 36. Nakon šeste ljudske godine se računanje godina psa radi ovisno o veličini psa.

Tako se smatra da psi manji od devet kilograma u ljudskoj šestoj godini imaju 40 godina, dok oni psi veći od 23 kilograma imaju 45. S ljudskim godinama se povećava i broj psećih, no ovisno o težini. Tako primjerice 10 ljudskih godina za male pse znači 56 godina, a za velike 66. Generalno računanje psećih godina ide po formuli da psi odrastu 15 godina u jednoj godini, devet u drugoj i po pet godina u idućim godinama.

Koliko psi žive?

Sada kada znamo izračunati pseće godine u ljudske, bitno je razumjeti zašto je tomu tako. U prvoj ljudskoj godini se smatra da psi ulaze u tinejdžerske godine jer im se krenu razvijati zubi, snažni su, puni energije i postižu seksualni razvoj. S vremenom psi odrastaju i stare, a njihovi zubi se gule, manje su otporni na bolesti i češće ih razvijaju te imaju manju razinu energije s godinama. Znanstvenici i dalje nemaju jasan odgovor zašto veliki psi žive kraće od malih pasa, no tako je u cijeloj našoj fauni. Velike životinje obično imaju kraći životni vijek od malih.

Ako želite znati koliko će vaš pas dugo živjeti prvo trebate izračunati njegove prave godine te promotriti njegovo stanje i razlučiti je li sukladno psećim godinama. Uz to, možete pogledati i koliko psi žive ovisno o pasmini.

Koji psi najduže žive?

Kod uzimanja psa nije neobično da želite znati koji psi najduže žive kako biste što dulje mogli biti uz svog ljubimca. Prosječno najdulje trajanje života psa je oko 12 godina, no postojale su i iznimke. Takav je i škotski ovčar Bramble koji je živio u Engleskoj. Prosječan životni vijek škotskog ovčara je oko 12 godina, no mogu živjeti i do 17. Bramble je preživio punih 25 godina i 89 dana. Bluey, pasmine australski govedar i dalje drži rekord.

Dok je prosječan životni vijek ove pasmine oko 13 godina, Bluey je živio dugačkih 29 godina i pet mjeseci. Međutim, Bramble i Bluey su nažalost samo iznimke.

Pasmine koje imaju prosječni najduži životni vijek su:

– čiuvava – od 15 do 20 godina

– Jack Russell – oko 16 do 18 godina

– australski govedar – oko 15 godina

– pudlica – oko 18 godina

– jazavčar – oko 16 godina

– bigl – od 12 do 16 godina

– shi tzu – od 14 do 18 godina

– pomeranac – oko 15 godina

– maltezer – oko 15 godina

– jorkširski terijer – oko 15 godina

– shiba inu – oko 16 godina

Koji psi najkraće žive?

Važno je napomenuti kako su navedene brojke o tome koliko psi žive samo prosjek te nisu univerzalne za svakog psa. Nerijetko se događa da neke pasmine imaju iznimke te dožive iznimno dugačke živote. Na to će najviše utjecati njegovo zdravstveno stanje te razina brige o psu.

Za vlasnike pasa koji nisu ljubitelji manjih pasmina, tužne su vijesti da veliki psi u pravilu nemaju dugačak životni vijek. U prosjeku se smatra da će pasmine teže od 30 kilograma rijetko doživjeti više od 10 godina, a što su psi teži i veći, ta brojka se smanjuje. Smatra se kako je kod prosječne veličine psa, prosječno trajanje života osam godina.

Kao psi s najkraćim životom su psi “stisnutih njuškica” poput mopseva ili buldoga. Riječ je o psima koji su genetski stvarani kako bi bili drugačiji i posebni, a koji zbog toga imaju mnoge zdravstvene probleme, posebice s disanjem. Nerijetko je da te pasmine već u ranim godinama imaju poteškoća s kožnim infekcijama, bolesti kosti ili pojačane probleme s disanjem. Kod ovih pasmina je prosječno trajanje života psa do pet godina.

Kako smo ranije objasnili, psi s lošijim zdravstvenim stanjem imaju manje šanse za dugim životom. S obzirom na to da postoji popis pasa koji najduže žive, postoje i oni koji žive najkraće. Ako ne želite s uzimanjem psa odmah biti spremni na slamanje srca, ove pasmine možete izbjeći. Ovo su psi s najkraćim životnim vijekom:

– francuski buldog – oko četiri godine

– engleski buldog – oko sedam godina

– mops – oko sedam godina

– američki buldog – oko sedam godina

– haski – oko sedam godina

– bernski planinski pas – od šest do osam godina

– bokser – oko 10 godina

– njemački ovčar – oko 10 godina

– njemačka doga – od osam do 10 godina

– labrador – do 12 godina

– rotvajler – oko devet godina

– newfoundlander – oko devet godina

Kako smo ranije naveli, na životni vijek psa uvelike utječe njegovo zdravstveno stanje. Da bi vaš pas što duže živio pazite na njegove zdravlje i tjelesne promjene te, ako uočite da nešto nije u redu, vodite ga veterinaru. Svim psima je potrebno mnogo aktivnosti, kvalitetne i raznolike hrane, vode, ali i ljubavi.

Psi koji žive sami, odbačeni i ostavljeni psi mogu razviti depresivna ponašanja što, kao i kod ljudi, smanjuje trajanje života. Stres i traume također mogu utjecati na pogoršanje zdravstvenog stanja psa pa bi bilo dobro paziti da psa štedite od takvih situacija. Volite svog psa, mentalno ga i fizički trenirajte i bit će vam zahvalan do kraja svog života.

