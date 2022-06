Znate li što je crvena mrlja koja se nalazi u nekim jajima?

Podijeli:







Izvor: Pexels

Mnogi ljudi su u zabludi jer su uvjereni kako krvava mrlja u žumanjku pokazuje da je jaje oplođeno. Ali, nije tako.

To se ponekad pojavljuje u jajetu zato što je došlo do pucanja kapilare u jajniku nesilice.

Hoće li se to dogoditi ovisi o starosti kokoši, vrsti hrane koju jede itd., ali to nikako ne znači da to jaje nije dobro za jelo, tvrde stručnjaci. To je zapravo normalna pojava, prenosi 24sata.

Prije nekoliko godina žena iz Kine iznenadila se kada je u bjelanjku jajeta ugledala crvenu tekućinu nalik krvi. Kupila je 15 jaja u jednoj trgovini, bila su skuplja od ostalih jer su kokoši navodno jele samo kukce. Pozvala je novinare, a oni su istražili slučaj.

U trgovini su tvrdili da to mora biti tako jer su to posebna jaja. Otišli su i do proizvođača koji ih je pokušao uvjeriti kako su kokoši imale menstruaciju.

Međutim, znanstvenici su im objasnili da se crvenkasta tekućina može pojaviti u bjelanjku iz dva razloga: zbog parazitske bakterije koja živi u debelom crijevu nesilice i izaziva upalu jajovoda ili radi hranjenja kokoši zabranjenom hranom. Napomenuli su da kokoši nemaju menstruaciju i savjetovali da se takva jaja ne jedu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.