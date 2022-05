Podijeli:







Izvor: Sasha Kim / Pexels

Posljednjih godina indukcijske ploče za kuhanje sve se više kupuju, no malo tko, prije kupovine i ugradnje, razmišlja o održavanju. Nerijetke su situacije da pokušavate očistiti ploču, no sjaj ne postižete, a mrlje ostaju na njoj. Uz pomoć ove metode rezultate ćete postići brzo i jednostavno.

Pojava indukcijskih ploča izazvala je pravu malu revoluciju u procesima kuhanja, zbog čega su se mnogi odlučili svoje dotadašnje, plinske ili električne ploče zamijeniti upravo njima. Iako možda nema utore i razne dodatke, kao primjerice plinske ploče, ni čišćenje indukcijske ploče za mnoge nije baš najlakši zadatak i to najviše iz jednog razloga – jer postići sjaj bez mrlja i nije baš lagano.

Najbolji savjet kojeg biste se trebali pridržavati je da očistite ploču odmah nakon što završite s kuhanjem i to baš nakon svake uporabe, makar vam se ne čini da je uprljana. Indukcijske ploče lako se čiste zbog neporozne staklokeramičke površine, no sada dolazimo do onog dijela koji mnogima zadaje glavobolju, a to je kako postići da indukcijska ploča ima sjaj, no bez mrlja, piše tportal.

Uz pomoć ova tri jednostavna koraka sjaj će biti postojan, a mrlje će netragom nestati.

1. Pričekajte da se ploča prije početka čišćenja u potpunosti ohladi. To je najvažniji dio da bi indukcija bila bez mrlja jer će svaka tekućina za čišćenje koju koristite u suprotnom ostaviti tragove.

2. Nakon što se ploča ohladi, uzmite svoje uobičajeno sredstvo za čišćenje indukcijske ploče i našpricajte ga te obrišite krpom od mikrofibre.

3. Umjesto papirnatih ubrusa, indukcijsku ploču za kraj obrišite drugom krpom od mikrofibre i kružite po površini malim pokretima, čime ćete zapravo postići efekt poput poliranja, zahvaljući čemu će mrlje nestati.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.