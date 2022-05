Podijeli:







Zapravo nikad ne pokazuju svoje pravo lice.

Ima ljudi koji uvijek izgledaju kao dobrice, ali to zapravo nisu. Prema horoskopu najčešće se rađaju u ovim znakovima, a njihovo pravo lice gotovo da nitko ne poznaje.

Ribe

Ribe odlično skrivaju što točno misle. Vole biti društveni i znati da se ljudima sviđaju kako bi svi oko njih dobili osjećaj da su im simpatični. No oni glume pristojnost, u stvarnosti su ljudi koje je teško zadovoljiti i jako su izbirljivi.

Djevica

Uvijek su besprijekorni domaćini i žele biti na vrhu društvene ljestvice. Mogu slatkorječivošću osvojiti gotovo sve i navesti da bude po njihovom. Zbog njihove tajnovite prirode nije uvijek jasno koji su im motivi. Prave se da su dobri i fini, a zapravo skrivaju svoje osjećaje.

Bik

Ovaj zemljani znak jako je svjestan toga kako tretira ljude oko sebe. Oni su ekstremno pristojni, rađe bi sakrili svoje prave osjećaje nego da nekog povrijede ako ih izuste. Ipak, zbog toga je teško pročitati što točno misle o nekome.

Jarac

Jarac uvijek zna razlikovati pravo od krivog, no toznanje često krivo koriste i to kako bi se osvetili. Oni će vam u lice govoriti lijepe stvari, ali neće okolišati kada vam treba zabiti nož u leđa ako to znači da će vam se osvetiti za nešto, piše Pinkvilla.

