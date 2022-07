Želite se rashladiti bez da bankrotirate? Stručnjakinja otkrila jeftini način

Podijeli:







Izvor: Pexels

Iznosi režija rastu, kao i svi ostali troškovi. Kako se ljeti hladiti, a zimi grijati i pritom ne bankrotirati?

Žakula je, naime, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu sugerirala racionalnije korištenje klima uređaja, manje se hladiti ljeti, a grijati zimi, ali može li to biti trajno rješenje?.

“Može biti trajno rješenje jer je trenutno najjeftinija investicija koju možete napraviti – kupiti sobni termostat”, rekla je.

Ljudi smatraju da preporuke ‘povisite temperaturu termostata ljeti ili smanjite zimi’ su paušalne i ne znače puno, ali znače jako, jako puno”, dodala je.

“Svaki stupanj prema gore zimi je pet posto uštede energije. Znači – hoćete li se grijati na 20 ili 21 stupanj znači jako puno vašim računima, znači da ćete imati pet posto veću potrošnju na računima za grijanje, što je značajno”, objasnila je Žakula.

“Na zgradama PMF-a smo izrađivali puno detaljnije studije i htjeli smo vidjeti kako se s relativno niskim investicijama mogu postići značajne uštede”, rekla je.

“Konkretno, promatrale su se mjere gdje možemo doći do povrata investicije za oko pet godina”, kazala je Žakula, piše Dnevnik.hr.

Primjer – dvoetažna kuća

Jedna od stvari koje je stavila u prvi plan je energetska učinkovitost kuća i zgrada, odnosno izolacija. Primjerice, dvoetažna kuća gdje svaka etaža ima 180 kvadrata.

Ako se na fasadu ugradi 10 do 12 centimetara izolacije, to je investicija od oko 80 tisuća kuna i vraća se već za pet do sedam godina.

“Stavljanjem izolacije u nekim slučajevima smanjuju se gubitci kroz zidove zgrade i dolazi do ušteda, no to je iznimno individualno. To je primjer za određenu kuću u određenoj klimi”, kazala je.

“Radimo analize na brojnim zgradama i vremena povrata investicija se kreću od pet do šest godina pa sve do trideset godina, ovisno o namjeni”, rekla je.

“Kad govorimo o energetskoj obnovi, ljudi često prvo pomisle na izolaciju što uopće ne mora biti. Često to nije optimalna mjera kad se govori o kraćim vremenskim razdobljima za povrat investicije”, rekla je Žakula.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.