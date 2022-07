Želite lijepu preplanulu put? Otkrijte koji je pravi recept za zdraviji ten

Podijeli:







Izvor: Mikhail Nilov/Pexels/Ilustracija

Korištenjem raznih kozmetičkih preparata možete postići bržu preplanulost, no imajte na umu da ćete tek odgovarajućom prehranom postići zdraviji ten i otporniju kožu.

Mnogi tijekom sunčanih ljetnih mjeseci sanjare o zdravoj preplanuloj koži nadajući se da će je postići kupovnim kremama, uljima i sličnim preparatima. Pa iako neki od njih možda i donose željeni rezultat, valja imati na umu da se kvalitetna preplanulost može postići tek zahvaljujući kombinaciji njege i odgovarajuće prehrane.

Da bi koža bila lijepa i otporna na sunce, potrebno je svakodnevno je hidrirati i hraniti odgovarajućim nutrijentima. Zato je važna konzumacija namirnica koje obiluju ključnim vitaminima i mineralima koji ubrzavaju tamnjenje potičući proizvodnju melanina i pomažu u održavanju tonusa kože te istovremeno štite tijelo od ljetnih vrućina, pišu 24sata.

Birajte određene namirnice

To su prvenstveno namirnice bogate karotenoidima. Najviše ih je u zelenom lisnatom povrću, ali i mrkvi, rajčici, marelicama, dinji i paprici. One sadrže vitamin A nužan za tamnjenje, ali i beta karoten koji će koži dati prirodni sjaj te je antioksidativnim svojstvima zaštiti od preranog starenja i oštećenja izazvanih izlaganjem suncu. Stoga je poželjno ove namirnice uvrstiti u svakodnevni jelovnik.

Usto, korištenjem raznih ulja možete sami pripremiti mješavine čije će nanošenje štititi, hidrirati i istovremeno hraniti kožu.

Uljni macerat od mrkve

Za uljni macerat od korijena mrkve valja sitno nasjeckati mrkvu i prostrti je na papir ili čistu površinu te sušiti jedan dan. Čistu teglicu potom napunite mrkvom do pola i ulijte bazno ulje po želji do vrha, a stručnjaci savjetuju da to bude ulje sjemenki čileanske maline koje djeluje protiv UVA i UVB zraka te ima bogato protuupalno i antioksidativno djelovanje. Mješavinu ulja i mrkve držite na toplom i svaki dan protresite kako bi se sastojci dobro proželi. Nakon tri tjedna procijedite tekućinu te nastali macerat koristite prije izlaganja suncu.

Uljna mješavina za zaštitu

Također, možete pripremiti uljnu mješavinu koja se sastoji od više vrsta ulja i maslaca. Pomiješajte 50 ml ulja čileanske maline, 50 ml ulja čileanskog lješnjaka, 50 ml kakao maslaca, 50 ml shea maslaca, 15 ml buriti ulja, 15 kapi baznog ulja sjemena mrkve, 15 kapi eteričnog ulja smilja i 10 kapi eteričnog ulja prave lavande. Mješavinu nježno utrljajte u kožu prije izlaganja suncu.

Stručnjaci kažu kako je za najbolje rezultate kožu važno postupno privikavati na sunce, pa tako prvi dio godišnjeg odmora ipak provedite u hladu i mažite se navedenim uljima uz konzumaciju mrkve i salate, a tek u drugom dijelu odmora odvažite se produženi boravak na suncu ili izravno sunčanje. Naravno, izbjegavajte nezaštićeni boraviti na suncu u periodu od 11 do 17 sati i ne zaboravite na odgovarajući faktor zaštitne kreme, a svakako pripazite i na odgovarajući unos tekućine.

