Želite li ubrzati svoj metabolizam? Ove namirnice mogu vam pomoći

Izvor: Unsplash / Dovile Ramoskaite

Bližite li se 50-ima, puno je navika koje morate ili promijeniti ili ih tek početi prakticirati zbog svog zdravlja. Važno je redovito ići na preglede kod liječnika, redovito vježbati i jesti hranu koja je dobra za vaše tijelo kako biste bili u najboljoj mogućoj formi. Međutim, starenje donosi puno različitih promjena u vašem tijelu, a promjena metabolizma je jedna od njih.

Kako starite, metabolizam se usporava, što može dovesti do umora, gubitka kose, glavobolje i debljanja. Iako ne možete promijeniti neizbježno, postoje načini kako poboljšati svoj metabolizam.

Promjena prehrambenih navika može biti učinkovit način kako osigurati da vaš metabolizam ostane stabilan čak i nakon 50. godine.

Uključite čili papričice u prehranu

“Dodavanje čili papričice jelima može pomoći da ubrzate metabolizam”, tvrdi dijetetičarka Lauren Manaker.

Manaker je za portal Eat This, Not That kazala da se pokazalo da kapsaicinoidi (CAP) koji se nalaze i u čili papričicama i u ekstraktima paprike imaju ulogu u poboljšavanju metabolizma.

Više đumbira

Prema Manaker, u nekim se studijama pokazalo da đumbir poboljšava sagorijevanje kalorija. Također je dokazano da konzumacija đumbira ima protuupalni učinak, kao i da djeluje antihipertenzivno (protiv visokog tlaka) te senzibilizira glukozu i stimulira gastrointestinalni trakt.

Đumbir može pomoći i kod mršavljenja zato što je pun prirodnih biljnih kemikalija koje djeluju kao antioksidansi. Njihova protuupalna svojstva također mogu pomoći u mršavljenju.

Više zobi

“Zob i druge cjelovite žitarice mogu pomoći ljudima u održavanju zdravog metabolizma”, kaže Manaker.

Konzumiranje zobi može vam pomoći da se duže osjećate siti i sagorijevate više masti. Zbog svojih karakteristika zob pomaže i u održavanju boljeg omjera “dobrih” i “loših” crijevnih bakterija. Zdrava crijeva imaju mnoge prednosti, poput održavanja apetita pod kontrolom, kao i podržavanja metabolizma energije.

Uživajte u čokoladi, ali…

Manaker sugerira da konzumacija tamne čokolade koja je bogata flavonoidima može pomoći vašem metabolizmu.

Međutim, iako tamna čokolada ima prednosti, važno je konzumirati ovu slatku poslasticu umjereno i pripaziti da kupujete samo 70% kakaa ili više, jer što je niži postotak kakaa to je veći postotak dodanog šećera.

