Taman i osunčan ten mnogima je cilj u ljetnim mjesecima. Postizanje tamnog tena ponekad može biti vrlo teško zbog čega dolazi do pretjeranog izlaganja suncu.

Štetnost sunčevih zraka dobro je poznata, a mnogi su je doslovno iskusili na svojoj koži. Opasne UV zrake mogu izazvati opekline od sunca, ožiljke te čak nepovratne promjene na koži. Opekline se mogu izbjeći ako prakticiramo zdravo sunčanje. Sunce je dobro za naš organizam i našu kožu, ali jedino u umjerenim dozama.

Zašto nam je potrebno sunce?

Sunce i njegova svjetlost doslovno su esencijalni za naše zdravlje. Priroda bez sunca ne bi živjela i rasla, a naša koža i cijeli organizam bi intenzivno osjetili da ga nema. Među najvećim prednostima koje nam daje sunce je stvaranje vitamina D u našem organizmu. Kada UV zrake dođu u doticaj s našom kožom, utječu na protein 7-DHC koji utječe na stvaranje tog vitamina. On je inače esencijalan za zdravlje kostiju, razinu kalcija u organizmu, ima protuupalni efekt te poboljšava zdravlje cjelokupnog imuniteta.

Zdravim sunčanjem balansirana razina sunčeve svjetlosti na dnevnoj razini pomaže u reguliranju krvnog tlaka te tako smanjuje rizik od razvijanja kardiovaskularnih bolesti. Znanstvenici tvrde da izlaganje sunčevoj svjetlosti potiče izlučivanje zaliha dušikovih oksida. To uzrokuje širenje krvnih žila i spuštanje tlaka. Stoga se vjeruje da se zdravim sunčanjem mogu prevenirati bolesti poput dijabetesa tip 1, multiple skleroze te različitih vrsta tumora.

Dobro je poznato i da nakon sunčanja, posebice na odmoru, najljepše spavamo. Uzrok toga je stvaranje beta-endorfina zbog sunčevih zraka te reguliranje razine hormona serotonina i melanina koji su zaslužni za dobar san. Kako bismo dobili sve te benefite sunčanja možemo prakticirati sunčanje uz koje nećemo dobiti opekline i oštetiti našu kožu.

Kako se zdravo sunčati?

Iako je sunce vrlo dobro za naš organizam, pretjerano izlaganje suncu može biti vrlo opasno. Opekline nakon sunčanja mogu intenzivno oštetiti kožu i stanice, a u nekim slučajevima ta oštećenja mogu biti nepovratna.

Do opeklina od sunca dolazi zbog djelovanja štetnih UV zraka koje mogu probijati prvi sloj kože, epidermis te utjecati na dermis u kojem se nalaze krvne žile i živci. Opekline od sunca uzrokuje djelovanje UV radijacije na kožu i borbe tijela da to djelovanje smanji. Osobe s većom razinom melanina koje su obično tamnije puti rjeđe dožive opekline od sunca, no to ne znači da se njihova koža nije oštetila.

Ovo ćemo izbjeći zdravim sunčanjem, a evo i kako.

Birajte vrijeme sunčanja

Prvi korak u sunčanju neka bude odabir vremena kada ćemo provoditi vrijeme na suncu. Sunce je najopasnije u periodu od 11 do 16 sati, posebice ako ste u to vrijeme direktno izloženi. Ako se želite sunčati u tom periodu, obavezno se zaštitite. Do 16 sati bi najbolje bilo izbjegavati sunce, no ako ste na otvorenom, pokušajte provesti što više vremena u hladu.

Obavezne kreme sa zaštitnim faktorom

Najbolja zaštita protiv sunčeve svjetlosti je odjeća što uključuje i važna pokrivala za glavu te kreme sa zaštitnim faktorom. Dakako, ako želite pocrniti odjeća neće biti opcija. U tom slučaju će vam krema sa zaštitnim faktorom biti najveći saveznik. Kreme sa SPF faktorom djeluju tako da stvaraju dodatnu barijeru na koži koja štiti od UV zraka. Iako su formule različite, najčešće se radi o kremama koje upijaju UV zrake i „uništavaju“ ih prije nego imaju mogućnost napraviti oštećenje kože. Neke kreme za zdravo sunčanje djeluju tako da odbijaju sunčeve zrake od kože.

Tako primjerice krema sa zaštitnim faktorom 50 za zdravo sunčanje stvara 50 puta veću zaštitu od one koju može pružiti samo vaša koža. Nošenje kreme sa SPF faktorom preporučuje se svakog dana, posebice ako se sunčamo. Istraživanja su pokazala da kreme s faktorom 15 mogu smanjiti rizik od nastanka raka kože za čak 50% te melanoma za 40%.

Najbolje bi bilo koristiti kreme koje mogu zaštiti od UVA i UVB zraka te one koje su vodootporne. Kreme obično mogu djelovati do nekoliko sati, no kod sunčanja je obavezno da ih kroz dan iznova nanosite. Kreme za sunčanje, čak i one s faktorom 50, ipak ne mogu u potpunosti zaštititi kožu te ne postoji bolja zaštita nego micanje od sunca.

Ulja za sunčanje – da ili ne?

Ako se želite zdravo sunčati i dobiti tamniji ten vjerojatno ste posegnuli za marmeladama, pekmezima ili uljima za sunčanje. Ako želite dobiti boju i istovremeno se zaštiti, ne znači da se trebate libiti koristiti takve preparate. Na takvim proizvodima je obično napomenuto kako ne sadrže UV zaštitu. Iz tog razloga prije ulja za sunčanje nanesite kremu s faktorom, pričekajte barem pola sata da se upije i tek tada nanesite ulje, marmeladu ili proizvod po izboru.

Uzmite u obzir da domaća ulja koja se često koriste za sunčanje mogu imati vrlo jak efekt u privlačenju sunčeve svjetlosti. Pametno birajte razinu faktora i ulja za sunčanje. Ako koristite primjerice domaće maslinovo ili orahovo ulje, obavezno prije toga nanesite faktor 50, iako se takva praksa ne preporučuje.

Novitet u proizvodima za ubrzano tamnjenje su kreme i losioni sa šljokicama koji služe za dulje privlačenje sunčeve svjetlosti na kožu. I u tom slučaju prvo nanesite kremu za sunčanje s faktorom jer ćete se tek tada sunčati na zdravi način. Dakako, ovo će vrijediti jedino ako izbjegavate sunce u najgorem periodu dana od 12 do 14 sati. U suprotnom bi moglo doći do opeklina.

Izbjegavajte solarije

Ako želite prakticirati zdravo sunčanje obavezno izbjegavajte solarije. Osim što su opasni za kožu zbog štetnih UV zraka, oni nemaju baš nikakav benefit za kožu. Zračenje u solariju je ponekad i do 15 puta jače od podnevnog sunca. Pokazalo se da jedva utječu na poticanje stvaranja D vitamina što znači da niti brojne druge prednosti koje biste mogli dobiti od sunca, od solarija nećete dobiti. Pokazalo se kako osobe koje koriste solarij imaju povećan rizik od dobivanja raka kože te 75 % za dobivanje malignih melanoma.

Zračenje solarija uništava DNA stanice te se šteta koju uzrokuje najčešće vidi tek nakon nekog vremena čak i nakon samo jednog korištenja.

Ako ste išli za onime da dobijete malo boje prije mora i tako smanjite mogućnost opeklina, solarijem ćete si zapravo napraviti puno veći problem i još više oštetiti kožu. Bolja opcija za zdravo sunčanje su svakako kreme za samotamnjenje, posebice one na prirodnoj bazi.

