Zašto smo neraspoloženi čim se probudimo i kako to spriječiti

Ako u zadnje vrijeme ustajete "na lijevu nogu" - niste sami. Svi mi imamo dane kada se budimo loše raspoloženi ili kada se osjećamo čudno i ne možemo se riješiti tog osjećaja.

Dok depresija, stres, previše alkoholnih pića i promjene godišnjeg doba mogu dovesti do negativnog stanja uma nakon buđenja, za loše raspoloženje je najverojatnije zaslužan manjak sna, a posljedice mogu biti dalekosežne, piše zadovoljna.rs.

„Osnovne percepcije svijeta se suptilno mijenjaju kada ste preumorni“, kaže Penelope A. Lewis, autorica knjige Tajni svijet sna.

Pogoršava se osjetljivost na mirise i smanjuje se mogućnost primjećivanja kiselih okusa. Postoje i suptilni problemi sa sluhom i vidom, prenosi Ultra.ba.

Dokazi sugeriraju da nas umor može dovesti do toga da vidimo svijet kroz negativan filter. Na primjer, vrlo je verojatno da ćemo nečiji neutralni izraz lica protumačiti kao negativan i malo je verojatno da ćemo u stanju umora biti raspoloženi za humor.

Nije najjasnije zašto se to događa, ali jedno istraživanje sugerira da je specifična regija prednjeg režnja, koja obično filtrira negativne osjećaje, onemogućena zbog nedostatka sna.

I dok je ustajanje na lijevu nogu s vremena na vrijeme potpuno normalno, također postoji nekoliko životnih navika koje dramatično utiču na san i doprinose negativnom raspoloženju.

Jedite namirnice koje pospješuju dobar san

Stručnjaci se slažu da ono što jedemo uvečer, ne samo da ima utjecaj na to kako spavamo, već uječe i na to kako ćemo se osjećati sljedećeg dana. Loše raspoloženje odmah nakon buđenja može biti povezano s načinom ishrane i uzrokovano niskom razinom šećera. Obratite pažnju na to što večerate prije spavanja.

Ako za večeru jedete bilo što što sadrži puno šećera, poput čokolade, keksa, alkohola ili hrane bogate rafiniranim ugljikohidratima, poput kruha, pizze, tjestenine i sličnog, u krevet ćete otići siti, ali visoka razina šećera u krvi tijekom noći bi mogla drastično opasti.

Preporučuje se večerati otprilike tri sata prije odlaska u krevet i to hranu koja sadrži i proteine i ugljikohidrate poput puretine, tunjevine, banana, krumpira, integralnog kruha ili maslaca od kikirikija. Međutin, hrana koja sadrži aminokiselinu tiramin loše utječe na san i treba je izbjegavati uvečer. Ovo uključuje dimljenu ribu, paprike, sir..

Održavajte razinu magnezija

Možda ćete imati problema sa spavanjem ako se osjećate anksiozno ili napeto. To bi moglo ukazivati na nedostatak magnezija, esencijalnog minerala čija razina opada uslijed stresa.

Magnezij se može naći u tamnozelenom povrću, zato je važno da ga jedemo svaki dan.

Čuvajte jetru

U tradicionalnoj kineskoj medicini, jetra je centar ljutnje.

Tako da, ako ste pili noć prije, bez obzira jeste li bili umjereni ili ste pretjerali, jetra će biti pod stresom i to će utjecati na njenu sposobnost da detoksicira tijelo, a vaš san će biti ugrožen.

Ne preskačite doručak

Doručkujete li uvijek kako bi započeli dan s osmijehom? Stručnjakinje za san Nerina Ramlakhan i Jackie Lynch se slažu da je doručak brzo nakon buđenja ključna stvar za podizanje raspoloženja.

Ne zaboravite izbjegavati rafinirane ugljikohidrate, kao što su kroasani, mafini i zašećerene žitarice koje podižu razinu šećera, nakon čega ona naglo pada i dovodi do nedostatka energije i lošeg raspoloženja.

Protein je ključna namirnica za doručak. Zato se uvijek odlučite za kajganu, jogurt, avokado, kuhana jaja, tost od integralnog kruha i integralne žitarice s jogurtom.

