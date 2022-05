Zašto se perilica rublja trese tijekom pranja i kako to popraviti?

Podijeli:







Izvor: Pexels/Ilustracija

Perilica rublja tijekom pranja može se tresti i proizvoditi buku, što može biti uznemirujuće. Ako se perilica jako trese, to nije dobro ni za stroj ni za vaše podove, ali ni za bilo što lomljivo u toj prostoriji. No, to ne mora značiti da vam treba nova perilica. Evo kako to možete popraviti.

Postoji nekoliko razloga zašto se perilica rublja trese tijekom pranja. Evo nekih od njih.

Pretrpana je odjećom

Ako ste stavili previše rublja u odjeću, to će rezultirati bukom i trešnjom stroja tijekom pranja. No, taj je problem lako riješiti – u uputama pogledajte koje je maksimalno opterećenje za vašu perilicu i pripazite da ne stavljate više od te količine.

VEZANE VIJESTI Izbjegavajte ih: Greške koje vam uništavaju i perilicu i odjeću Jednu stvar nikada ne biste smjeli prati u perilici rublja

Neravnomjerna raspodjela težine

Ako je težina odjeće neravnomjerno raspoređena u bubnju perilice, perilica se može tijekom pranja tresti. Ovo se najčešće događa kada perete jedan teži komad, primjerice deku ili jastuk, ili ako perete veći komad s manjima (posteljina s majicama).

Da biste riješili taj problem, pokušajte izjednačiti težinu. Primjerice, ako perte jedan jastuk – ubacite još jedan dodatan.

Perilica nije ravno postavljeno

Ako perilica nije ravno postavljena na pod, to može biti problem. To se može riješiti tako da perilicu pomjerite na drugo mjesto na kojemu će stroj bitir avno postavljen. Ove se situacije događaju najčšeće tamo gdje pod nije ravan.

Blokiran filter

Filter bi trebao uhvatiti stvari koje ispadnu iz odjeće – novčiće, spajalice, maramice itd. – i spriječiti da te sitnice uđu u crijevo za vodu. Provjerite priručnik za upotrebu kako biste saznali kako očistiti filtar, piše Lifehacker.

Ako ste provjerili sve navedene opcije, a vaša perilica se i dalje trese, najbolje je zatražiti profesionalnu pomoć.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.