Izvor: Andrea Piacquadio/Pexels/Ilustracija

Taman ste je iščupali ona se opet pojavi na istom mjestu? Svaka žena, posebno nakon 40. rođendana, zna što znači stalno gubiti u istom ratu...

Naravno, dlaka na bradi je sasvim normalna pojava i nije nešto oko čega se treba zabrinjavati, bez obzira na spol, navodi dermatologinja Susan Massick. Sad kad je to rečeno, sasvim je OK da želite ukloniti svaku dlaku s tijela, pa i one s brade koje se čini da narastu preko noći, piše Ordinacija.hr.

Dlake na bradi se čine i nešto drugačije od ostalih dlaka na tijelu i licu a za to postoji i razlog. Dlake na licu se mogu podijeliti u dvije skupine: svijetle, tanke dlake i one koje su deblje, crne i duge. Naše je tijelo prekriveno tankim spomenutim dlakama, a one se nekada mogu pretvoriti u ove druge, tamne i čvrste, navodi J. Rodney, dermatolog.

Tu opet u priču dolazi testosteron, hormon kojeg svi imao u tijelu i on može odlučiti kako će folikul dlake reagirati na promjene u hormonima. Žene koje ga imaju manje često imaju i svijetle dlake, a može se javiti koja tamna na licu.

Neke će žene biti sklonije dlakama, a tu su one s policističnim jajnicima koje imaju visoke razine hormona koja uključuje testosteron, a on dakle može biti razlog za rast tamnih dlaka. Naravno, i svaka osoba ima posebnu hormonalnu sliku i genetske predispozicije, pa su dlake na bradi ustvari ono što čini – vas. Teško je reći zašto uvijek par dlaka raste na istom mjestu, a možda je za to odgovoran korijen dlake. Kosa raste kada su folikule dlake koncentrirane pa nije neobično da se uvijek jave na istom mjestu.

Kako ih se riješiti?

Možda ste čuli kako se dlake ne bi trebale čupati jer će ih samo narasti više na istom mjestu, ali to je sve samo ne istina, navodi dr. Rodney. “Čupati dlake smijete i to je siguran i bezbolan način da se riješite dlaka koje ne želite. Samo pazite da prilikom čupanja dlake ne stisnete kožu kako ne bi došlo do upalnih procesa, prištića ili tamnih mrlja na koži.

Puno je tehnika kojima se možete riješiti dlaka, a tu su vosak i laser, ali ponekad je cijena prevelika, a ponekad se može raditi i o bolnom procesu. Dr. Massick daje savjet: zapamtite da postoje opcije za uklanjanje dlaka, ali ništa ne garantira da ćete ih se riješiti zauvijek. Možda ćete morati stalno ponavljati tretman kako ne bi gledali stalno istu dlaku. Iako se radi o borbi koji svi prolazimo, lako je s njim izaći na kraj – dovoljno je uvijek pri ruci imati pincetu.

