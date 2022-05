Podijeli:







Izvor: Zanna Pesnina / Alamy / Alamy / Profimedia

Psima vrlo često kad odluče odmoriti, čim zaspu, noge počnu trzati i udarati. Vlasnici smatraju da njihovi ljubimci tad sanjaju da trče, no je li tome doista tako?

Takvo ponašanje pasa je uobičajeno, ističe neuroznanstvenik Marcos Frank, profesor na Sveučilištu Washington koji proučava funkciju sna kod životinja. “Psi trče, cvile, laju, pa čak sami sebe probude i ne znaju gdje su”, priča.

No, sanjaju li zbilja pritom? Odgovor nažalost nije koncizan. “Kad bi psi znali pričati, onda bismo imali odgovor na to pitanje”, rekao je Frank za CNN.

Kakvo je to trzanje?

Nesvjesno trzanje mišića uobičajeno je i kod pasa i kod ljudi. To je zapravo ono čemu vlasnici pasa svjedoče kad trzaju šapama dok spavaju, a najčešće se javlja u REM fazi sna. I trzanje kapcima je povezano s REM fazom.

Kod ljudi se u REM fazi sna javljaju oni živopisni, bizarni snovi koje prepričavamo. Psi dosta vremena provode u REM fazi i generalno njihove faze sna gotovo u potpunosti odgovaraju ljudskima. Znanstvenici zato pretpostavljaju da ima paralela i kad je san u pitanju.

“Od pasa do ljudi većina sisavaca pokazuje iste osnovne faze sna. Ne može sa sigurnošću reći da psi doživljavaju isto što i mi, ali teško je i povjerovati u suprotno”, rekao je Frank.

Ističe da ponašanje psa kao da je u punom trku tijekom sna nije toliko često i ne spada u navedene trzaje.

“Puni trk za vrijeme spavanja nije tako uobičajen. Postoji mehanizam u mozgu koji nas paralizira od vrata naniže. To je fascinantan fenomen i to nas sprečava na velike akcije u snu”, objasnio je.

Dodaje i da razni neurološki poremećaji mogu utjecati na sposobnost mozga da paralizira tijelo u snu. Kod ljudi češće trzanje tijekom noći i osjetno povećanje takvih pojava može biti rani znak Parkinsonove bolesti. Ako istu stvar primijetite kod svog psa, isplati se posjetiti veterinara.

Što se zapravo događa?

REM faza sna kod ljudi ima ulogu u učvršćivanju pamćenja, a neki dokazi ukazuju da je isti slučaj i kod životinja. Istraživanje iz 2001. na štakorima pokazalo je da moždana aktivnost ukazuje da u snu proživljavaju događaje od tog dana.

Nema razloga ne vjerovati da psi u snu ne proživljavaju neka ranija iskustva, smatraju stručnjaci. No, postoji velika mogućnost da to izgleda posve drugačije nego kod ljudi. Naime, ljudi imaju izniman vid dok psi imaju fenomenalan njuh. Kako se to manifestira u psećim snovima, nije posve jasno, no stručnjaci smatraju da sigurno više pažnje posvećuju mirisima koje su osjetili.

