Zašto lubenicu nije pametno jesti prije spavanja?

Iako je izvrstan saveznik za mlade i stare, večernje konzumiranje kriške lubenice moglo bi vam uznemiriti želudac i natjerati vas da malo promijenite svoje navike spavanja.

Ako su tijekom dana diuretička svojstva lubenice dobra za vaš organizam, postoje razdoblja u danu kada nije ugodno često ustajati i ići na zahod.

No, krenimo redom, prvo saznajte kada trebate jesti lubenicu, a onda što se događa s vašim tijelom kada jedete lubenicu za večeru ili prije spavanja, piše Novi list.

Kada je najbolje jesti lubenicu?

Mnogi dijetetičari preporučuju izbjegavanje pretjerano kisele ili slatke hrane za večeru. Probava se dosta usporava tijekom noći, a kiselost voća (uključujući i lubenicu) može ometati normalan proces probave u tijelu.

Iz tog razloga, najbolje vrijeme za uživanje u kriški (ili deset) lubenice je poslijepodne, možda nakon ručka.

Oko ručka proces probave je vrlo aktivan i brz i stoga lakše podnosi kiselost lubenice.

Iz tog razloga, i zapadnjačka medicina i Ayurveda – oblik medicine koji ima vrlo staro podrijetlo u Indiji – preporučuju izbjegavanje lubenice navečer i radije je konzumiranje između 12 i 13 sati.

Općenitije, bilo bi bolje ne jesti lubenicu (ili voće općenito) unutar 3 sata prije odlaska na spavanje.

Što se događa ako pojedete lubenicu za večeru?

Čak i ako nema ozbiljnih kontraindikacija, možete sigurno izbjeći male i velike smetnje koje bi vam mogle zadati mnogo više problema nego što mislite.

Na primjer, kao što smo već rekli, lubenica je voće i kao takva ima visoku koncentraciju šećera i kiseli dio.

Jedenje lubenice neposredno prije spavanja opterećuje želudac, čiji je rad otežan zbog prisutnosti kiselina u voću.

Vrlo osjetljivi ljudi također mogu razviti sindrom iritabilnog crijeva ako navečer često jedu kiselu hranu. Osim toga, ako malo bolje razmislite, to što kasno navečer ne pojedete voće nije velika žrtva, a ako vam treba još jedna motivacija, razmislite o svojoj figuri.

Ako je pojedete prije spavanja, vaše tijelo će morati apsorbirati hranjive tvari dok je manje aktivno. Znate da to znači da će vaše tijelo morati pohraniti tu energiju i to bi moglo dovesti do debljanja (što gotovo nikada nije dobra stvar).

Koji je jedan od najčešćih razloga za jedenje lubenice?

Ako je vaš odgovor njezina svojstva detoksikacije i prirodnog diuretika, onda ste pogodili pravo mjesto.

No, možda ne na način na koji mislite. Zapravo, iako je inače vrlo važno pomoći našim bubrezima u njihovom neprestanom radu, večernje jedenje lubenice moglo bi vas dovesti do toga da se vrlo često budite kako biste otišli na zahod, što bi rezultiralo pogoršanjem kvalitete sna, piše Novi list.

