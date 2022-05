Podijeli:







Griženje noktiju grozna je navika koje se teško riješiti, a seže tisućljećima unatrag. I starogrčki filozof Cleanthes, na primjer, govorio je da je ovisan o griženju noktiju.

Ne postoje točne brojke koje pokazuju koliko se ljudi bori s ovom ovisnosti koja se službeno zove onihofagija, ali mala istraživanja pokazuju da oko 20 posto odraslih redovito grize nokte, piše Klik.hr.

“Svi u određenoj mjeri grizu nokte”, objašnjava Fred Penzel, psiholog koji pomaže pacijentima u rješavanju problema koji se odnose na grickanje noktiju, čupanja kose i druge ponavljajuće poremećaje usmjerene na tijelo.

“Kada dođe do toga da ljudi sami sebi nanose fizičku štetu, tada to tretiramo kao nešto drugo no uobičajeno svakodnevno ponašanje”.

Navedeno se zasigurno odnosi na manji broj ljudi, ali je i dalje, kaže, iznenađujuće čest problem.

Iako je pretjerano grickanje noktiju raširena pojava, psiholozi su ju počeli proučavati tek u posljednjih nekoliko desetljeća. Zapravo, još uvijek pokušavaju razumjeti osnovno pitanje koje se mnogi ljudi s onihofagijom zapitaju: S obzirom na to da racionalni dio našeg mozga želi prestati, zašto nastavljamo gristi nokte?

Trenutna hipoteza tvrdi da grickanje noktiju pomaže uravnotežiti naše emocije. Kad nam je dosadno, pruža stimulaciju, kada smo pod stresom ili frustrirani, djeluje smirujuće.

Penzel ističe da mnogi ljudi imaju potrebu za grickanjem kada su podstimulirani, odnosno kada im je dosadno ili prestimulirani, primjerice kada su pod stresom ili uzbuđeni. “Kada su podstimulirani, ponašanje ih stimulira, a kada su pretjerano stimulirani, to im zapravo pomaže da se smire”, kaže on. Poput nikotina, ideja je da grickanje noktiju može imati dvofazni učinak: Može stimulirati pod određenim uvjetima i opustiti u drugim, piše Klik.hr.

To još uvijek nije dokazano, ali nekome tko je proveo puno vremena grizući nokte, ovo objašnjenje zvuči poprilično točno. Ako posegnete za noktima u nekim od navedenih situacija nekoliko puta, ovo postaje navika. A svi koji se s njom bore znaju koliko je se teško riješiti!

Kako se riješiti ove navike?

– stvorite zamjensku naviku

– postavite znakove i podsjetnike kako biste si osvijestili što radite

– prepoznajte okidače

– možete probati i prozirni lak užasnoga okusa

– nemojte odustati

