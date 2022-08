Zaista su posebni: Ovo je najrjeđi horoskopski znak!

Podijeli:







Izvor: Photo by Maksim Istomin on Unsplash

Jeste li se ikada zapitali koji znak horoskopa ima najmanje pripadnika? Ako i vi pripadate tom znaku, možete se smatrati posebnima. Evo i prvog traga - riječ je o znaku iz grupe zemljanih znakova koji je poznat po svojoj ambicioznosti i poduzetnosti, znak koji stoji čvrsto na zemlji i nije sklon sanjarenjima.

Možda ste iz ovog kratkog opisa prepoznali horoskopski znak Jarca. Upravo se Jarčevi smatraju najrjeđim znakom horoskopa jer, prema podacima, najmanje se rođendana slavi 25. prosinca i 1. siječnja, odnosno na Božić i Novu godinu, a to su datumi Jarčeva čija vladavina traje od 22. prosinca do 20. siječnja. Takvi podaci drastično smanjuju broj horoskopskih Jarčeva u usporedbi s drugim znakovima.

Studija koju je proveo časopis Smithsonian otkrila je pak da se najviše ljudi rodi između lipnja i studenog što znači da je tijekom prosinca, siječnja i drugih hladnih mjeseci začeto najviše djece. To i ima smisla jer smo tijekom zime više kod kuće, a maženje pod dekicom mnogim parovima je omiljena aktivnost.

Suprotno od jarca, jedan pripadnik vodenih znakova, koje prvenstveno karakteriziraju jake emocije, smatra se najčešćim znakom horoskopa.

To je zagonetan, mračan i tajanstven škorpion. Portal My Astro Secrets piše da škorpioni čine 9,6 posto populacije SAD-a, što znači da vrlo lako možete naići na škorpiona. To također ima smisla s obzirom na činjenicu da će se svatko tko je začet na kraju vladavine jarca, vjerojatno roditi krajem listopada, na vrhuncu vladavine škorpiona koja traje od 23. listopada do 21. studenog, prenosi Zadovoljna.hr.

Što se tiče škorpiona rođenih u studenom, ako se vratimo devet mjeseci unatrag, doći ćemo do razdoblja oko Valentinova – lako je izvući zaključak, zar ne?

