Strah od paukova, zmija i visine najčešća su tri straha na svijetu. Svatko gaji neugodan osjećaj straha prema nečemu, a često ćemo upoznati osobe koje dijele s nama neki strah. No, postoje i fobije koje nisu toliko česte, poput straha od klaunova ili tinejdžera.

Po svojoj definiciji, fobija je izraženi prekomjerni, često neopravdani strah koji se javlja u vezi očekivanja specifičnog objekta ili situacije. Donosimo vam 16 neobičnih fobija, a za neke od njih vjerojatno nikada niste čuli, piše Centar zdravlja.

Arahibutirofobija – strah da se maslac od kikirikija ne zalijepi za nepce

Iako se ovo vjerojatno dogodilo svima koji vole jesti maslac od kikirikija, postoje određeni ljudi koji se boje fenomena ove poslastice. Ozbiljnost arahibutirofobije razlikuje se od osobe do osobe.

Neki s ovim stanjem mogu jesti male količine maslaca od kikirikija, a drugi će potpuno izbjegavati jesti maslac od kikirikija ili bilo što sličnog sastava. Ova fobija također može proizaći i iz nekog traumatičnog iskustva s maslacem, kao što je gušenje ili alergija.

Nomofobija – strah od egzistencije bez mobitela

Riječ je o relativno novoj fobiji jer osobe s ovim fenomenom osjećaju tjeskobu kada nemaju uz sebe mobitel, kada je isključen ili mu je baterija slaba. Bez obzira na okolnosti, nemogućnost korištenja telefona uzrokuje paniku kod ljudi s nomofobijom i ekstremne simptome tjeskobe.

Osobe s ovim problemom opsesivno provjeravaju svoje telefone tijekom dana, a broj osoba s ovom fobijom povećava se s povećanjem ovisnosti o mobitelu.

Jedno istraživanje na studentima pokazalo je kako je čak 23 posto njih nomofobično, a gotovo 77 posto studenata provjerava svoj mobitel više od 35 puta dnevno.

Emetofobija – strah od povraćanja

Ovo stanje češće je zastupljeno kod žena. Neki se mogu plašiti povraćanja drugih ljudi, dok drugi strahuju od toga da će sami imati mučnine i povraćati, a neki strahuju od jednog i drugog. Ljudi s emetofobijom obično pate od anksioznosti.

Omfalofobija – strah od pupka

Osobe s omfalofobijom izbjegavat će pogledati ili dodirnuti bilo koji pupak, pa tako i svoj. Često stavljaju zavoj preko njega i izbjegavaju mjesta gdje su pupci otkriveni, poput plaže i bazena.

Somnifobija – strah od spavanja

Iracionalni strah od spavanja ozbiljan je problem. Zamislite samo da se niste pošteno naspavali danima, tjednima ili čak mjesecima.

Naime, somniofobija dovodi do kroničnog nedostatka sna, a to je okidač za brojne zdravstvene poteškoće s obzirom na to da je spavanje neophodno za fizičko i psihičko zdravlje.

Kod većine ljudi strahovi i fobije nastaju zbog nekog traumatskog iskustva u prošlosti, u ovom slučaju to mogu biti noćne more, horor filmovi, strah od smrti itd.

Linonofobija – strah od vrpci

Osobe s ovom fobijom mogle bi imati ekstremnu reakciju čak i kada samo pomisle na žicu, konac ili bilo što ima veze s konopom, šivanjem ili vezice.

Fagofobija – strah od gutanja

Fagofobija može uzrokovati niz različitih simptoma, od kojih je najuočljiviji ekstremna nesklonost ili izbjegavanje gutanja hrane, tekućina ili tableta. Može se pojaviti kod ljudi koji imaju druge strahove povezane s hranom.

Pogonofobija – strah od brade

Stručnjaci objašnjavaju da najčešće razlog stoji iza toga da brada skriva veliko područje lica, što neki ljudi ne vole. Osobe s pogonofobijom izbjegavat će ljude s bradom te oni mogu imati tjeskobu kada gledaju sliku bradate osobe.

Obično nisu prijatelji s nekim tko ima bradu i izuzetno su nervozni kada razgovaraju s nekim tko ju ima.

Tripofobija – strah od površina s izbočinama ili rupama

Ako vam slike rupa ili izbočina, poput primjerice pčelinjih saća, sigurnosnog omota ili nečeg sličnog izazivaju snažne osjećaje anksioznosti i nelagode, onda možda patite od tripofobije.

Deipnofobija – strah od razgovora za večerom

Ova vrsta fobije povezana je sa socijalnom anksioznošću, a može biti za vrijeme bilo kojeg obroka koji dijelite s drugim ljudima (od doručka do večere).

Ova fobija može biti poprilično nezgodna, posebno ako živite s obitelji koja voli zvati goste na nedjeljni ručak ili večeru.

Globofobija – strah od balona

Ova rijetka fobija posebno je teška za djecu, s obzirom na to da su baloni česti na dječjim rođendanima. Kod nekih ljudi strah je toliko velik da čak i gledanje balona na televiziji izaziva intenzivnu tjeskobu.

Globofobiju obično uzrokuje traumatično iskustvo s balonom u djetinjstvu, poput pucanja balona i straha od buke.

Trihofobija – strah od kose

Osobe koje pate od ove fobije zasigurno neće raditi kao frizeri. Baš kao i kod drugih fobija, fobija je individualnog karaktera pa se tako neki boje duže kose, neki tuđe.

Povezana s ovom, ketofobija će izazvati strah od npr. kuglice dlake na tlu ili se boje češljati kosu. Često im je izuzetno teško ošišati se i općenito će izbjegavati situacije u kojima im drugi ljudi diraju kosu.

Pedofobija – strah od beba

Riječ je o izoliranoj i često istraživanoj fobiji. Pripada u poremećaje anksioznog tipa kod koje osoba doživljava snažan i paničan strah već pri samom pogledu na malu djecu (najčešće bebe).

Pedofobi mogu prestati komunicirati s bliskim prijateljima ili rođacima kada osnuju vlastitu obitelj, odnosno dobiju djecu.

Spektrofobija – strah od ogledala

Često nazvana i katoprofobija, ona izaziva strah koji često proizlazi iz praznovjerja povezanih sa zrcalima. Naime, osobe mogu strahovati od razbijanja ogledala jer će im to donijeti nesreću, ili se jednostavno ne mogu pogledati u ogledalo.

Ovdje je riječ o niskom samopouzdanju pored kojeg se pojedinci srame svojeg fizičkog izgleda i ne žele se suočiti sa svojim odrazom u ogledalu, što se posebno klasificira kao eizotrofobija. U nekim slučajevima čak može dovesti do depresije.

Pojedine se osobe boje da će ugledati nešto nadnaravno, poput duha, što najčešće proizlazi iz ‘strašnih prizora’ iz filmova i serija o nadnaravnim pričama.

Hypopotomonstrosesquipedaliofobia – strah od dugih riječi

Iracionalni strah od izgovora dugih i kompliciranih riječi nastaje najčešće zbog društvene stidljivosti i straha od ismijavanja.

Koumpounofobija – strah od gumba

Bilo da je riječ o velikim gumbima, plastičnim, metalnim, s jednom rupom ili više njih, osobama koje pate od koumpounofobijevrlo je teško kupovati, gledati i oblačiti takvu odjeću. Navodno je Steve Jobs patio od ovog straha.