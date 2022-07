WhatsApp od sada nudi više emoji odgovora za poruke

Izvršni direktor Mete, Mark Zuckerberg, objavio je na Facebooku da će WhatsApp korisnici moći odgovarati na poruke bilo kojim emojijem. Do sad se, podsjetimo, za odgovaranje na poruku moglo koristiti samo šest glavnih emojija - 👍❤️😂😮😢🙏.

„Uvodimo mogućnost korištenja bilo kojeg emojija kao reakcije na WhatsAppu. Neki od mojih favorita su: 🤖🍟🏄‍♂️😎💯👊“, napisao je Zuckerberg.

Kako prenosi The Verge, korisnici će za korištenje ove osvježene značajke trebati dugo pritisnuti na poruku na koju žele odgovoriti, što će otvoriti izbornik s prethodnih šest emojija, zajedno s potpuno novom ikonom plusa.

Dodirom na tu ikonu, korisnicima će se otvoriti izbornik koji će sadržavati apsolutno sve dostupne emojije na WhatsAppu, od onih standardnih „smajlića“ raznih emocija, pa sve do brojki, životinja, vozila, sportskih rekvizita i još mnogo toga.

Prošireni način odgovaranja na WhatsApp poruke emojijima bit će dostupan svim korisnicima u nadolazećim tjednima, prenosi Bug.

Since you asked…



... all emoji Reactions are here! We’re feeling 🤩😎🙌🤸🎉💚 about it.



Starting to roll out now to Android and iOS pic.twitter.com/Opk7x0n0VP