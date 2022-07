Vrući čaj će vas lakše rashladiti nego hladno piće, evo i zašto

Podijeli:







Studija iz 2012. godine, koju su proveli istraživači sa Sveučilišta u Ottawi, pozabavila se učinkom toplih napitaka na tjelesnu temperaturu.

Hrvatsku ovoga ljeta čekaju paklene vrućine i svi ćemo tražiti načina da se nekako rashladimo. Jedno od najlakših i najbržih načina hlađena tijela jest konzumacija osvježavajućih pića, ali znate li da vam itekako može pomoći i – vrući čaj?

Studija iz 2012. godine, koju su proveli istraživači sa Sveučilišta u Ottawi, pozabavila se učinkom toplih napitaka na tjelesnu temperaturu. Rezultati su pokazali da vas topli napici mogu rashladiti, ali samo u suhim uvjetima.

Kako to funkcionora?

“Ako pijete topli napitak, to rezultira manjom količinom topline koja se skladišti u vašem tijelu, pod uvjetom dodatnog znoja koji se proizvodi kada popijete topli napitak koji može ispariti”, pojašnjava jedan od autora studije.

Dakle, ako popijete topli napitak, čaj recimo, počet ćete se više znojiti, a ako znoj može ispariti, on će vas zapravo i ohladiti. Znojenje, dakako, može biti neugodno, ali to je osnovna tjelesna funkcija koja nam pomaže da se rashladimo. Kako znoj isparava s površine vaše kože, on uklanja višak topline pretvarajući vodu iz tekućine u paru, piše Klik.hr.

