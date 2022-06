Podijeli:







Izvor: Carli Jeen/Unsplash

Tijekom perioda visokih temperatura vjerojatno ste u iskušenju da posegnete za hladnim pićem. Ali, jeste li pomislili na čaj? Iznenađujuće, topli napici mogu biti efikasniji od hladnih.

Studija iz 2012. koju su proveli istraživači sa Sveučilišta u Otavi bavila se utjecajem ispijanja toplih napitaka na tjelesnu temperaturu. Rezultati su otkrili da vas topli napitak možeohladiti, ali samo u suhm uvjetima.

“Ako pijete topli napitak, to rezultira manjom količinom topline koja se skladišti u vašem tijelu, pod uvjetom dodatnog znoja koji se proizvodi kada popijete topli napitak koji može ispariti”, objašnjava jedan od autora studije.

U suštini, kada popijete topli napitak, počinjete se više znojiti. Ako znoj može ispariti, on vas zapravo hladi. Iako znojenje može biti neugodno, to je osnovna tjelesna funkcija koja nam pomaže da se ohladimo. Kako znoj isparava s površine vaše kože, on uklanja višak topline pretvarajući vodu iz tekućine u paru, prenosi B92.

