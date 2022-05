Voda s limunom: čarobni eliksir ili mit? Evo što o tome kaže nutricionistica

Podijeli:







Izvor: Pixabay/Ilustracija

Ispijanje vode s limunom u jutarnjim satima postalo je ritual za mnoge ljude koji žele smršavjeti i poboljšati svoje zdravlje. Premda nema znanstvenih dokaza koji potvrđuju da ova navika pomaže pri mršavljenju, ona nije loša. Dapače, radi se o zdravoj navici, piše Eat This, Not That.

Nudi vam solidnu dozu vitamina C odmah poslije buđenja, a stručnjaci su otkrili glavni učinak koji ta praksa ima na tijelo, konkretno na mjehur.

Registrirana nutricionistica i dijetetičarka Colleen Christensen kaže da ova zdrava kombinacija, koju su popularizirali influenceri i dali joj status čarobnog eliksira, nije nikakva izuzetna tekućina za detoksikaciju niti može učiniti čuda za vašu težinu, ten, mokraćni trakt i probavu. Radi se uglavnom o mitovima, kako ona kaže, prenosi Index.

“Prednosti vode s limunom dolaze od pijenja vode, a ne samog limuna”, kaže Christensen. “Pijenje adekvatne količine vode može pomoći našim tijelima da funkcioniraju ispravno, što se apsolutno može prevesti i na zdravlje mokraćnog mjehura!”

Metaanaliza studija iz 2015. godine, objavljena u časopisu Medicine, otkrila je da velik unos vode razrjeđuje koncentraciju urina i smanjuje njegovu kiselost te uklanja višak soli iz tijela, čime se smanjuje rizik od razvoja bubrežnih kamenaca za 60 posto.

Dok su druge studije sugerirale da je pijenje limunovog soka ili drugih kiselih sokova povezano sa smanjenjem rizika od bubrežnih kamenaca, ova metaanaliza nije pronašla takvu vezu.

“Ako vam voda s limunom pomaže da popijete više vode, uživajte!” kaže Christensen.

