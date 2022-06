VIDEO Joe Biden pao silazeći s bicikla

Predsjednik SAD-a Joe Biden pao je prilikom silaska s bicikla na kraju vožnje u državnom parku blizu njegovog ljetnog doma u američkoj državi Delaware, ali nije ozlijeđen.

„Dobro sam“ rekao je Biden kada su mu agenti tajne službe brzo pomogli da se digne. „Zapelo mi je stopalo“ dodao je.

Sedamdesetdevetogodišnji Biden i prva dama Jill Biden završavali su jutarnju vožnju biciklom kada se predsjednik odlučio odvesti do grupe ljudi koji su stajali pored biciklističke staze.

NOW - Biden falls off bike on Delaware ride with Jill.pic.twitter.com/iULl1ieDGS