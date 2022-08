Ušetao s kebabom među vegane pa ga zasuli uvredama /VIDEO/

Jedan muškarac koji je jeo kebab izazvao je bijes aktivista za prava životinja kada je uletio usred protesta u New Yorku.

Nepoznati muškarac isprovocirao je vegane koji su se okupili na prosvjedu u New Yorku. Ušetao je među njih s kebabom u rukama.

Aktivisti za prava životinja reagirali su vrlo burno, unosili su mu se u lice, vrijeđali ga, vikali…

Snimka je postala viralna i pregledana je 2,8 milijuna puta.

In front of Nike in #NYC where animal rights activists were rallying in front. A man comes off the streets and starts mocking the activists and eats Shushka Bob in front of the activists. Activists start yelling at the man#pita #animals pic.twitter.com/puQ1I9EJlV