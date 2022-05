Podijeli:







Izvor: Pixabay/Ilustracija

Kako bi simptomi što prije prestali, potrebno je napraviti nekoliko stvari koji će ublažiti bolove i omogućiti povratak vježbanju.

Upala mišića se najčešće pojavljuje nakon vježbanja, a intenzitet može varirati od blage upale do jakih bolova. Upala se pojavljuje dan ili dva dana nakon određene tjelovježbe, a može trajati tri do pet dana. Bol se može ublažiti na nekoliko načina, a najvažniji je dobar odmor i dovoljno sati sna.

Zašto dolazi do upale mišića?

Upala mišića se može pojaviti i kod iskusnih sportaša, kao i kod svih drugih rekreativaca. Do nje dolazi zbog drugačijeg načina rada mišića, zbog novih i težih vježbi, duljih i češćih treninga ili dizanja teških predmeta. Ovi bolovi zapravo znače da se mišići prilagođavaju novim aktivnostima. Bol se može pojaviti nekoliko sati nakon vježbanja ili dva dana kasnije, pri čemu se radi o odgođenoj upali mišića koja je potpuno normalna. Upala mišića može trajati nekoliko dana, a sama razina bolova će ovisiti o tipu, duljini i intenzitetu aktivnosti zbog koje je i došlo do same upale.

Važno je razlikovati upalu mišića koja nastupa nakon određene aktivnosti i bol u mišićima koja se pojavljuje sama od sebe, a može biti znak određene bolesti ili zdravstvenog stanja.

Kako prepoznati upalu mišića?

Upala mišića se može prepoznati po bolovima u mišićima koji mogu biti blagi, ali jednako tako mogu biti i vrlo intenzivni te utjecati na svakodnevne aktivnosti, a može doći i do ograničenosti pokreta određenog dijela tijela.

Može li se upala mišića spriječiti?

Kako ne bi došlo do upale mišića potrebno je postepeno uvoditi nove vježbe u rutinu kako bi se mišići priviknuli na novu aktivnost. Jednako tako, pomoći može i istezanje nakon vježbanja, kao i unošenje dovoljno tekućine za vrijeme i nakon vježbanja. Relativno novi rekvizit u vježbanju je spužvasti valjak koji se koristi nakon vježbanja, a poboljšava cirkulaciju te smanjuje upale.

Kako se tretira upala mišića?

Ne postoji jednostavan lijek za upalu mišića, ali u ublažavanju bolova može pomoći nekoliko stvari:

· dovoljno sna

· masaža

· topli ili hladni oblozi

· istezanje

· lijekovi protiv bolova

Prije svega je važno mišićima pružiti odmor i nekoliko dana nakon upale izvoditi neke lakše vježbe kako ne bi došlo do ozljede. Ovdje spadaju hodanje, joga, plivanje ili izvođenje laganih vježbi, a nekada će tijelu jednostavno odgovarati samo odmor. Osim toga, pomoći može masaža upaljenog dijela tijela i stavljanje hladnih ili toplih obloga.

Topli oblozi ne smiju biti prevrući, a njihova uloga je pokretanje cirkulacije i trenutno olakšavanje simptoma. Hladni oblozi će smanjiti upalu i ublažiti naticanje mišića. U nekim će slučajevima pomoći i istezanje. Kod jakih upala se mogu uzeti i lijekovi protiv bolova. Ako upala mišića traje tjedan dana ili dulje, potrebno je potražiti savjet liječnika.

Zaključak

Upala mišića se pojavljuje često nakon nove vrste vježbanja ili promjene u duljini i intenzitetu treninga. Upala se može pojaviti i dva dana nakon aktivnosti te može trajati i do nekoliko dana. kako bi simptomi što prije prestali, potrebno je napraviti nekoliko stvari koji će ublažiti bolove i omogućiti povratak vježbanju.

