Izvor: Pexels

Ulja na koži možda vam se ne čine kao najbolja ideja, posebice ako imate masnu kožu. No, čišćenje kože uljima vrlo je korisno za nju i ima mnogo prednosti.

Koža je naš najveći organ i na njoj se prvoj vide utjecaji okoline, ali i promjene u tijelu, bilo pozitivne ili negativne. Zbog užurbanog načina života nekada joj ne pridajemo zasluženu pažnju, ljeti je mučimo prekomjernim sunčanjem te je adekvatno ne štitimo protiv sunca.

Zbog svega toga ona brže stari, a ako tu ubrojimo i neredovito čišćenje, dobili smo jednu veliku katastrofu. Zdravlje kože prvenstveno počinje iznutra, odnosno pravilnom prehranom i promjenom životnih navika, no i njega igra veliku ulogu. Čišćenje kože može se provoditi na mnogo načina, a jedno od najučinkovitijeg je čišćenje uljima. Ako imate masnu kožu, to bi vam možda bila zadnja ideja na pameti, ali mnoga istraživanja tvrde da su ulja zapravo dobra za kožu jer najbolje mogu ‘otopiti’ nečistoće, šminku, teške kreme i to bez isušivanja.

Našoj koži, naime, potrebne su obje faze – i ona vodena i ona uljna, stoga u svakodnevnoj njezi ne trebamo izbjegavati ulja. Mnogi narodi već stoljećima koriste upravo ulja za njegu kože i kose te su se pokazala idealnima ne samo za masažu, već i za čišćenje, omekšavanje i hidrataciju.

Kako koristiti uljni čistač za lice?

Još jedna prednost uljnih čistača je ta što mogu doprinijeti smanjenju prištića, upravo zato što smiruju kožu i upalne procese. Uljni čistači najčešće se koriste kao prvi korak dvofaznog čišćenja lica te se u dodiru s vodom pretvaraju u mliječnu emulziju koja se lako ispire.

Njihova uloga je ukloniti većinu šminke i nečistoća s kože i to na sljedeći način:

Razmažite malu količinu uljnog čistača po dlanovima. Kružnim pokretima lagano masirajte lice minutu dvije dok ne primijetite da se šminka ‘otapa’. Lagano navlažite ruke i ponovo masirajte lice – ulje bi se u ovom koraku trebalo pretvoriti u mliječno-bijelu emulziju.

Lice dobro isperite te prijeđite na drugu fazu čišćenja. Ona uključuje nježni gel ili pjenu koji će očistiti sve ono što uljni čistač nije mogao. Čišćenje uljem najbolje je provoditi navečer ili onda kada skidate šminku.

Uljni čistač za lice – napravite ga kod kuće

Sredstvo za čišćenje lica na bazi ulja možete napraviti i sami, no važno je odabrati sastojke ovisno o tipu vaše kože.

1. Ulje za mješovitu, masnu i/ili aknama sklonu kožu

Pomiješajte 30 posto ricinusovog ulja i 50 posto baznog ulja koje može biti ulje sjemenki grožđa ili ulje sjemenki konoplje. Zatim mješavini dodajte 20 posto nekog luksuznog ulja: tamanu, ulje pasjeg trna ili arganovo ulje. I na kraju, dodajte 0,5 posto eteričnog ulja po izboru koje može biti lavanda, čajevac, limunska trava, geranij, grejp, slatka naranča ili neroli.

2. Ulje za normalnu kožu

Pomiješajte 20 posto ricinusovog ulja i 60 posto baznog ulja: ulje slatkog badema, ulje koštica marelice, ulje rižinih mekinja, suncokretovo ili maslinovo ulje. Zatim dodajte 20 posto luksuznog ulja noćurka, ulje sjemenki šipka, ulje argana ili jojobe te 0,5 posto eteričnog – geranija, lavande, sandalovine ili cedrovine.

3. Ulje za suhu kožu

Deset posto ricinusovog ulja dodajte u 80 posto baznog po izboru. Možete koristiti ulje avokada, maslinovo ulje, ulje slatkog badema, ulje koštica marelice, ulje rižinih mekinja ili suncokretovo ulje. Na kraju još mješavini dodajte 20 posto ulja nima, jojobe ili argana.

