Izvor: Sandro Sklepić

Slasne pizze, odlična glazba i rashlađena pića igraju glavnu ulogu u novoj gastro avanturi koja se od četvrtka, 23.6. do nedjelje, 3.7. održava na Trgu dr. Franje Tuđmana. Autori Fuliranja i Burger Festivala, agencija Kokoš ili jaje, pretvaraju u stvarnost svoju višegodišnju maštariju - Pizza Festival. Pizza entuzijasti svoja su iskustva stjecali na food festivalima u Hrvatskoj, no i diljem Europe. Petnaestak različitih okusa pizza, od Romane, Napoletane pa sve do Siciliane nestrpljivo očekuju posjetitelje da ih probaju, zavole i pronađu svoj omiljeni okus.

Institut za pizze pod “umjetničkim ravnanjem” maestra Ivana Badžeka i čvrstom rukom pizzaiola Erika te kreativca Tomislava predstavlja 5 okusa. Osim klasične i vječne MaMargherite, tu su i Pepperoni – pikantna verzija sa dvije vrste kobasica i chillijem, Pizzaiolo, zatim Veggie rapsodija povrtnih okusa, te Bijela pizza s puno sira i mikro ciklom by Sergej iz Vesele motike.

Picnic ekipa stiže sa šest vrsta pizza, a inspiracija su im kultne rimske pizze iz pizzerija Bonci i Antico Forno Roscioli. Ljepotice prepoznatljivih imena: Furešta, Paška, Talijanka, Margherita, Istrijanka i Dalmatinka, spravljene od lokalnih i talijanskih sastojaka, bit će pravi izazov za gurmane, a sjajni okusi i prodaja na dekagrame zagolicat će mnoga nepca.

Beg’s Plant Based nudi četiri originalna okusa od namirnica isključivo biljnoga porijekla. Posjetitelji će po prvi put moći kušati plant based lososa, četiri vrste sira i mljeveno meso u reduciranom vermutu. Tu je i nekoliko koktela kao što su Grande Espresso Martini i ljetna verzija hita s Fuliranja – Kai Chai te po prvi put bogati izbor biodinamičkih vina iz cijele Europe.

Na Festival stiže i “Mafia” kojoj je na čelu Capo di tutti Capi – Marin Medak i to direktno iz RougeMarina. Donose mirise i okuse svoga “kraja”. Pripremaju razne varijante pizze Siciliane vrlo živopisnih naziva: – Palermo, Capo di tutti Capi, Cosa Nostra, Reket Pizzo i Familia – ma za prste polizat’.

Slastice ljetnih okusa i mirisa dolaze iz “slatkog laboratorija” Roberta Hromalića Le Kolač. Dvije od njih, tostirani sladoled i Crepes Suzette, izazivaju osjećaj potpunog veselja već na prvi griz.

Pitate li se kako utažiti tekuće strasti, odgovor potražite na Wine Bar-u, uz probrana vina vinarije Šoškić, ili svratite do Gingle Bellsa na koktel by G3 Spirits. Možda će Rakijarnica biti vaš izbor, jer Designer Outlet Croatia daruje uz svaki koktel kupljen na ovoj kućici Day Discount Card s dodatnih 10% popusta na već snižene outlet cijene. Uglavnom, nema da nema i točena je spremna – Staropramenove ledene kapi, dok će ljubitelji bezalkoholnih mjehurića pronaći Coca-Colu i Jamnicu. Ali to nije sve, ekipa u Aperolovom vozilu poželjet će vam dobrodošlicu s osvježavajućim pićima u boji ljeta.

Naši DJ’i bit će točka na i. Legendarni Robert Mareković uvodi nas u jedanaestodnevni glazbeni maraton svojim prepoznatljivim ritmovima swinga, rock& rolla i twista. U petak DJ pult preuzima Ozren Kanceljak Kanca, a vikendom vladaju Stanko Bondža i William Collins. U završnicu tjedna uvode nas DJ Mathiia, DJ Patrik i DJ Dadoo, DJ Hrwoe i Bocca Sofistifunk, a Festival zatvara Jazzozo uz svoje jazz, funk, disco i house ritmove.

U subotu 25.6. poznata influencerica Dorica 505 prošetat će Pizza Festivalom i odabrati najbolji ljetni outfit te ga nagraditi poklon karticom Designer Outleta Croatia, u iznosu od 1000 kn. Zato se “skockajte” i dođite na ljetnu špicu, a detalje pratite na https://www.instagram.com/dorica505/ i https://www.designeroutletcroatia.com/

Želite li nedjeljno poslijepodne provesti na kreativan način i 26.6 od 18. do 20.30 h slikati pizzu i pijuckati vino i to je moguće. Art Bottega vas poziva na događanje Pineli&Vino, a više informacija pogledajte na https://fb.me/e/26uSU6UIR

Po prvi put u Hrvatskoj moguće je naručivanje i plaćanje putem pametnih telefona, skeniranjem QR koda. Nakon narudžbe stiže poruka sa statusom, a uskoro i druga informacija o narudžbi spremnoj za preuzimanje. Više nema čekanja u redu i skakutanja na vrhovima prstiju, već guštate s ekipom, plaćate svojim mobilnim novčanikom i preuzimate naručeno kad dobijete obavijest. Ova digitalna opcija naručivanja i plaćanja zove se RO Rabbit, a Festivalu ju je ustupio hrvatsko američki start-up RoomOrders Inc. Klasičari će i dalje moći plaćati gotovinom, kartice su također dobrodošle, no QR kodovi, izloženi na cijelom Festivalu, kao i na majicama hostesa, će biti najbrže i najučinkovitije rješenje.

Zato svratite s ekipom, u paru, s djecom ili rodbinom do 3. srpnja, jer sigurno će biti okusa koje još probali niste, a rado biste, dok budno vas čuva Wiener osiguranje. Radno vrijeme Festivala je od 12 od 02 h, a ulaz je besplatan.

