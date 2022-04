U parku blizu NSK-a u četvrtak se otvara Welcome Spring Festival

Podijeli:







Izvor: Welcome Spring Festival

Protekle dvije godine naše živote uvelike je obilježila pandemija koronavirusa. Iako pandemija još službeno nije završila, život se polako počinje vraćati u normalu, a s njime i ulični festivali. S proljetnim suncem u Zagrebu se u četvrtak, 28. travnja u 17 sati u parku kod kluba Route66 (križanje Vukovarske ulice i ulice Hrvatske bratske zajednice) četvrti put otvara Welcome Spring Festival – festival koji u fokus stavlja klimatske promjene i održivost.

I ove godine Welcome Spring Festival na 11 dana postaje aktivna učionica i proljetna oaza edukativnih radionica i predstava, igre i natjecanja, predavanja i diskusija, znanja i iskustava, susreta i prijateljstava, glazbe i proljeća. Kroz suradnju s odgojno-obrazovnim institucijama, udrugama, znanstvenicima, umjetnicima te institucijama lokalne i regionalne samouprave u 11 dana festivala pokazat ćemo sva svoja znanja, razmijeniti međusobna iskustva, steći i naučiti nove vještine i obrasce ponašanja, svakodnevno reciklirati dobro se zabaviti i uz sve to stvarati minimalne količine otpada. Welcome Spring je sve, samo ne običan festival. Festival koji za zadatak ima potaknuti promjene u društvu.

Tema ovogodišnjeg festivala su klimatske promjene kao jedna od ključnih točaka na području zaštite okoliša. Borba protiv klimatskih promjena jedan je od glavnih ciljeva EU politike na području zaštite okoliša. U suradnji s nizom stručnjaka, znanstvenika, udruga i entuzijasta te umjetnika koji djeluju na području zaštite okoliša i prirode naučit ćemo kako kroz otpad koji stvaramo utječemo na naš planet i klimatske promjene.

Festival će pratiti i bogati kulturni program pa će tako biti održane tri kazališne predstave kao i matineja nastavaka crtanog filma Ledeno doba koji je vezan upravo uz klimatske promjene.

Za odličnu festivalsku atmosferu pobrinut će se brojni DJ-evi, bendovi i glazbenici među kojima izdvajamo Terminatore, Neke nove klince, DJ-icu Sanju Pandurić kao i nastup grupe Stampedo. Festivalski program bit će popraćen i bogatom ponudom hrane i pića.

Welcome Spring Festival traje sve do nedjelje, 8. svibnja.

