Ako vas zanima u kakvom vam je stanju srce, možete to otkriti u samo par minuta.

Svi znamo da je srce iznimno važan organ čije zdravlje utječe na funkcioniranje cijelog organizma. Naravno da je zdravlje srca potrebno provjeravati kod liječnika, ali u međuvremenu možete sami pratiti kako ono radi u vlastitom domu bez nekih posebnih aparata koji će vam pritom pomoći. Potrebno je samo par minuta vremena i malo poznavanja matematike, piše Ordinacija.hr.

Iskoristite stepenice

Rezultati studije povedene od strane Europskog društva za kardiologiju otkrivaju da možete provjeriti kakvo vam je stanje srca uz pomoć stepenica – koliko vam je potrebno da biste prešli 4 kata stepenicama.

“Ako vam je potrebno više od 1.30 minute da biste se uspeli stepenicama, vaše bi srce možda trebalo pregled liječnika”, pojašnjava autor studije de. Jesus Peteiro, kardiolog iz Španjolske. Studija je uspoređivala rezultate ovog testa s nešto ozbiljnim testovima za zdravlje srca, poput trčanja na traci za trčanje. Otkrili su preklapanje – 58 posto pacijenata kojima je trebalo više od 1.30 minuta da završe test na stepenicama je imalo “abnormalno funkcioniranje srca” na testu koji se provodi na traci za trčanje.

Dr. Peteiro je bio i autor studije iz 2018. godine u kojoj je 12 000 ispitanika pristupilo testu na stepenicama. Oni koji nisu uspjeli u kratkom vremenu prijeći 3 kata stepenicama su imali skoro 3 puta veće šanse da će umrijeti od bolesti srca u idućih 5 godina.

Provjerite zdravlje srca

Puls je osnovni test provjere zdravlja srca i zato će vam ga liječnik uvijek provjeriti, a njega je lako provjeriti kod kuće bez potrebnih aparata, a tako ćete doći jednostavno do informacija o brzini rada srca. Puls će se mijenjati tijekom dana, ovisno o tome koliko se umarate. U trenucima jakog stresa ili jakog fizičkog napora, srce će kucati brže. Kada ste u stanju mirovanja ono naravno kuca sporije. Kod kuće tako možete mjeriti otkucaje srca kao: normalan i maksimalan broj otkucaja srca (u minuti).

Normalan broj otkucaja srca u mirovanju

Jasno je da se radi o mjerenju brzine otkucaja srca u mirovanju, kada ste opušteni. Istraživanja pokazuju kako je visok rezultat otkucaja srca u mirovanju znak ili loše fizičke spreme, visokog krvnog tlaka i povećanog rizika za razvoj infarkta i smrti.

Maksimalan broj otkucaja srca

Možete otkucaje srca mjeriti i kada vježbate. To će vam dati predodžbu o tome koliko vam brzo kuca srce kada ste u jakom naporu – a maksimalan broj otkucaja je najveći dozvoljen maksimalni broj otkucaja srca. Kako biste saznali koji je za vas maksimalni broj otkucaja srca svoje godine oduzmite od 220.

Kada ste uključeni u umjereno tešku aktivnost, broj otkucaja bi trebao biti između 64 i 75 posto maksimalnog broja otkucaja srca. A kada se radi o jako teškoj aktivnosti, trebalo bi se raditi o 77 do 93 posto maksimalnog broja otkucaja srca, a upravo ta mjera otkriva koliki kapacitet za aktivnosti vaše srce ima, a što je on veći to su manje šanse da ćete doživjeti bolesti srca i smrt kao posljedicu.

Kako mjeriti otkucaje srca kod kuće

Na vratu ili zapešću možete provjeriti svoj puls, a to čete učiniti tako što ćete staviti srednji prst na unutrašnju stranu zgloba šake druge ruke i brojati otkucaje srca 15 sekundi. Broj koji ste dobili pomnožite s 4. najbolje vrijeme za mjerenje pulsa je jutro nakon buđenja. Nemojte ustajati već prvo provjerite puls.

Kako biste puls izmjerili tijekom aktivnosti, usred vježbe kratko stanite kako biste dobili najtočnije rezultate.

