Trik za uklanjanje mrlja s plastičnih posuda

Izvor: fotodezign 9 / Alamy / Alamy / Profimedia

Jednostavno je.

Koliko puta vam se dogodilo da ste u plastičnoj posudi nosili neko jelo s crvenim umakom i da je posuda ostala crvena i nakon pranja? Srećom, postoji trik koji savršeno skida takve mrlje s plastike.

Kako očistiti mrlje?

U plastičnu posudu stavite deterdžent za posuđe, dodajte toplu vodu te natrgajte u to nekoliko komada papirnatih ručnika. Zaklopite posudu i dobro potresite 45 sekundi do minute. Otklopite i isperite posudu i to je to, piše Family handyman.

Postoji i video:

