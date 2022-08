Podijeli:







Izvor: olia danilevich/Pexels/Ilustracija

Svi oni koji traže način kako da smire svakodnevni stres ili da lakše kontroliraju tjeskobu mogu isprobati transcendentalnu meditaciju.

Riječ je o vrlo jednostavnoj tehnici meditacije koju mogu prakticirati i potpuni početnici u meditiranju te će pomoći u smanjivanju nervoze i anksioznosti.

Ova jednostavna tehnika smiruje um i tijelo te nam omogućava da postanemo svjesni svih svojih potencijala. Pomaže i kod poboljšavanja samopoštovanja i poticanja vlastite slobode.

Što je transcendentalna meditacija?

U usporedbi s nekim drugim tehnikama meditacije, ova vrsta je široko dostupna te se smatra jednom od najefektivnijih tehnika. Transcendentalna meditacija se koristi i kod smirivanja stresa i anksioznosti osoba s mentalnim poteškoćama. Namijenjena je svim generacijama, svima onima koji smatraju da im je potrebno postizanje vlastitog mira.

Iako se možda pogrešno vjeruje, transcendentalna meditacija ne mora biti povezana s duhovnošću ili religijom. Iako ovakve prakse smirivanja uma i tijela potječu iz istočnjačkih kultura, nisu novitet niti u katolicizmu gdje se zapravo nazivaju molitvom. Za prakticiranje ove tehnike nije potrebno imati poseban način ili stil života te ona nije religioznog karaktera.

Ciljevi transcendentalne meditacije su:

– smirivanje uma

– relaksacija tijela

– doživljavanje unutrašnjeg mira

– rješavanje stresa

– smirivanje i kontroliranje anksioznosti

– pražnjenje uma od nepoželjnih misli

Za razliku od nekih drugih vrsta meditacije, transcendentalna ne zahtijeva težak umni rad niti koncentraciju. Cilj je upravo pražnjenje uma i misli koje mogu biti otežavajuće u svakodnevnom životu. Stres i anksioznost mnogima su postali svakodnevica, a uzrok tomu je često razmišljanje i premišljanje o brojnim obavezama. Uzrok pretjeranog razmišljanja mogu biti i ljudi oko nas, prijatelji i obitelj, posao, ali i generalna okolina koja nam može stvarati tjeskobu. Kroz 20 minuta prakticiranja transcendentalne meditacije cilj je ušutkati sve te misli i ostaviti samo unutrašnji mir.

Kako izgleda transcendentalna meditacija?

Za prakticiranje transcendentalne meditacije ne trebate imati prethodno iskustvo u meditiranju. Namijenjena je i početnicima i onima koji često prakticiraju meditiranje. Za transcendentalnu meditaciju vam nisu potrebni nikakvi rekviziti ili pomagala. Jedino što vam je potrebno je dobra volja, želja za smirivanjem i prostor u kojem ćete biti bez ometanja.

Koraci transcendentalne meditacije

Za početak pronađite miran i tih prostor gdje neće biti ometeni. Idealno bi bilo kada biste mogli biti u prirodi. Ako ste u kući ili stanu, ugasite sve električne uređaje – televiziju, radio i mobitele kako ne biste bili ometani tih 20 minuta. Ako živite s ukućanima, zamolite ih da vas ne diraju dok ne završite kako biste mogli u potpunosti ispuniti tih 20 minuta mira. Po želji možete pustiti i laganu, ugodnu instrumentalnu glazbu, no bolje bi bilo da ste u potpunoj tišini.

1. Ugodan položaj tijela

Postavite se u ugodan položaj. Možete sjesti u turski sijed, na stolac, na pod ili čak leći ako vam je tako ugodnije. Uzmite u obzir da je cilj da vam je udobno, da ne osjećate neugodnosti, boli i napetosti. Ako vam je tako lakše možete i nasloniti glavu na zid ili fotelju kako biste bili potpuno opušteni. Nemojte forsirati položaje koji vam ne odgovaraju.

2. Zatvorene oči

Zatvorite oči. Ako koristite naočale skinite ih. Ukoliko vam iz nekog razloga ne odgovara imati zatvorene oči, fokusirajte se na jednu točku ispred vas i ne mičite pogled. Neka ta točka bude neutralna poput zida, a ne granja stabala koje se pomiču. Zatvaranjem očiju dopuštamo posvetiti se samo samima sebi.

3. Pravilno disanje

Prirodno dišite i lagano se smirujte. Pokušajte disati iz dijafragme, punim trbuhom i plućima, a onda vratite disanje na uobičajeni ritam. Ne razmišljajte kroz cijelu meditaciju o disanju.

4. Ponavljanje mantre

Ponavljajte mantru koju ste osmislili. Mantra može biti što god želite i što god mislite da vam je u trenutku potrebno. Najčešće se tu radi o jednoj rečenici koja ima pozitivan predznak i koja vas navodi na nešto dobro i pozitivno. Mantra u transcendentalnoj meditaciji se može odnositi na vaš privatan život, poslovni, ljubavni – što god trebate. Jedino je bitno da ponavljanjem te mantre mislite samo na tu rečenicu ili sliku u glavi i baš ništa drugo.

Primjeri mantre mogu biti “Moje tijelo je moj hram”, “Mogu podnijeti sve što se pred mene stavi”, “Moj život je lijep”, “Zahvaljujem si što radim na sebi”, “Ja zaslužujem ljubav i ona će u moj život doći”, “Pronaći ću svoj put”, “Prihvaćam sve”, “Ljepota je svugdje oko mene”… Mantre mogu biti i određeni zvukovi koje sami stvorimo ili koje preuzmemo od učitelja meditacije.

Ponavljanje mantre kod meditacije pomaže nam da se prestanemo “truditi ne misliti na ništa” što je vrlo teško izvesti. Mantra stoga može biti i neartikulirani zvuk koji ponavljamo iznova i iznova, a sve s ciljem topljenja stresa izgovaranjem tog zvuka.

5. Završavanje meditacije

Najbolje bi bilo kada bi jedan trening transcendentalne meditacije trajao 20 minuta. To je idealno vrijeme da se zaista opustimo, smirimo i oslobodimo um. Meditaciju završavajte tako da ponovno više razmišljate o svom disanju i lagano pokušate i bez mantre biti smireni. Nakon toga jednostavno otvorite oči.

Ovu tehniku možete ponavljati svakog dana, a ako vam je potrebno i više puta dnevno. Može se koristiti kao prevencija kontroliranja stresa i misli, ali i kao pomoć u stresnom trenutku.

Što ako mi ne odgovara transcendentalna meditacija?

Ako za vrijeme prakticiranja transcendentalne meditacije otkrijete da vam ista ne odgovara, da osjećate više stresa ili neke tjelesne senzacije, jednostavno prestanite.

Transcendentalna meditacija i druge vrste meditacije ne bi se trebale raditi na vlastitu ruku i bez učitelja, posebno ako patite od psiholoških poremećaja ili imate teže tjelesne probleme poput poteškoća sa srcem. U tom slučaju se obavezno prije prakticiranja obratite svom liječniku, ali i potražite stručnu osobu koja će vas voditi kroz meditaciju.

Tek otkrivanjem sebe i drugih tehnika možda otkrijete da transcendentalna meditacija nije najbolja opcija za vas. Ne postoji bolja ili lošija metoda, već je bitno da pronađete onu tehniku koja vama najviše odgovara i koja vama daje najbolje rezultate.

Ako za vrijeme meditiranja osjećate mučninu, vrtoglavicu ili slabost, otvorite oči i prekinite s meditiranjem. Za vrijeme meditacije nije neobično da osjećate intenzivne emocije, počnete plakati ili ih pokazivati na neki drugi način. Ako se to i dogodi, prihvatite da se to događa i da je to također dio vas.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram