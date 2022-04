Podijeli:







Izvor: Shutterstock / Ilustracija

Hipohondrija je poremećaj koji se manifestira prevelikom opsjednutošću zdravstvenim stanjem. Osobe koje ga imaju često su uvjerene da imaju bolest koja je opasna po život, iako im liječnici nisu postavili nikakvu dijagnozu.

U nastavku se upoznajte sa znakovima hipohondrije, pa procijenite odnose li se oni na vas.

Svaki od svojih simptoma istražujete na internetu

Ovo je nešto što je bar jednom u životu napravila većina ljudi. Problem je ako vam to postane navika i svaki put kada vas nešto boli ili vam se učini da vam tijelo izgleda drugačije, vi provodite sate na internetu ne biste li pronašli rješenje, umjesto da se odmah obratite liječniku.

Za svaku bol ili manji osjećaj nelagode uvjereni ste da je smrtonosan

Svaki put kad, na primjer, osjetite bol u grudima, pomislite da je to simptom ozbiljne srčane bolesti, a svaka glavobolja vas asocira na moždani udar. To nije zdravi način razmišljanja, jer se tijekom svog života čovjek razbolijeva nebrojeno mnogo puta, a velika većina obih boljki ne dovodi do najgoreg scenarija, piše Aktivni.si.

Stalno ste zabrinuti da ćete se razboljeti

Iako ste savršeno zdravi, u stalnom ste strahu da ćete u svakom trenutku dobiti neku bolest. Zbogt toga ste konstantno uplašeni i pretjerano oprezni. Vodite računa gdje idete, što radite i što jedete i pijete, a sve iz ničim utemeljenog osjećaja da ćete se razboljeti. Taj osjećaj vas paralizira i ograničava vaš potencijal.

Usprkos uvjeravanjima liječnika da je s vama sve u redu, i dalje ste zabrinuti

Bez obzira na to što vam liječnik kaže, vi i dalje nemate mira i iskreno vjerujete da ste bolesni, iako niste dobili nijednu dijagnozu. Zbog ovog vjerovanja, vi često tražite drugo, a ponekad i treće mišljenje liječnika i ne žalite novac koji ste dali za ove usluge.

Ako vam sve ovo zvuči poznato i mislite da ste hipohondar, vrlo je važno da potražite stručnu pomoć. Stalno razmišljanje o bolestima može biti vrlo stresno, a na kraju zbog slabljenja imuniteta uslijed ansksioznosti, može doći do pojave prave bolesti, prenosi nova.rs.

