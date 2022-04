Podijeli:







Izvor: RUN 4 FFWPU/Pexels

Prilikom bavljenja sportom važno je obratiti pozornost na obuću i odjeću koju nosimo, koliko i na sam trening. Trčanje je jedan od najboljih načina za poboljšavanje zdravlja i života, ali zahtjeva mnogo od našeg tijela.

Kada trčimo, zamah nogom stvara veliku snagu, čak oko pet puta više od cjelokupne tjelesne težine. Svakog puta kada stopala udare o tlo, zglobovi trebaju apsorbirati tu silu. Taj teret zapravo je vrlo težak zbog čega je cilj smanjiti šok na stopala kvalitetnim tenisicama za trčanje.

Obuća općenito ima vrlo veliku važnost zbog držanja cijelog tijela i kralježnice. Kvalitetne tenisice za trčanje mogu smanjiti mogućnost ozljeda i bolova nakon tjelovježbe. Ozljede izazvane nepravilnom obućom mogu usporiti proces gubitka kilograma ili postizanja željene kondicije. Dobra obuća će omogućiti stabilnost i potporu cijelom tijelu te olakšati tjelovježbu.

Ulaganje u kvalitetne tenisice se zaista isplati jer može spriječiti neželjene bolove u stopalima i koljenima te povećati udobnost za vrijeme vježbe. Ako se želite baviti trčanjem i tjelovježbom, a istovremeno biti sigurniji od ozljeda, razmislite o tome da nabavite dobre tenisice. U nastavku ćemo vam pomoći u odabiru.

Vrste tenisica za vježbanje

Kada dođete u trgovinu sa sportskom opremom i tenisicama naići ćete na brojne modele i oblike obuće. Stoga ponekad nije lako odabrati najbolje tenisice za trčanje. Američko ortopedsko društvo prije svega preporučuje da se tenisice biraju na temelju sporta kojim se bavite.

Za svaki sport osmišljena je različita obuća:

– tenisice za trčanje imaju ugrađenu amortizaciju

– tenisice za hodanje su jako lagane

– aerobik tenisice su lagane i imaju ugrađenu amortizaciju pa sprječavaju umor stopala

– tenisice za tenis imaju fleksibilne potplate koje štite stopala od oštećenja i sprječavaju klizanje

– košarkaške tenisice imaju debele potplate jer tako daju dodatnu zaštitu nogama od gležnja i smanjuju ozljede kod skokova

– cross trening tenisice su prikladne ako ćete u istim tenisicama izvoditi različite vježbe

Dvije osnovne vrste tenisica za trčanje

Kod trkača postoje dvije osnovne kategorije obuće koju nose – tenisice s amortizacijom te tenisice sa stabilizacijom. Tenisice s amortizacijom su namijenjene trkačima kojima se luk stopala ne spušta previše kod trčanja. Ove tenisice imaju mekše materijale na potplatima te je ova vrsta najčešća i najlakše ćete ih pronaći u trgovinama.

Stabilne tenisice za trčanje namijenjene su trkačima kojima se jako spušta luk stopala kod trčanja. One osiguravaju cijele noge tako da pomažu da se stopalo zadržava na idealnoj ravnini hoda. Okretanje stopala i iskakanje iz te ravnine može povećati rizik od nastanka ozljeda. Većina tenisica za trčanje sa stabilizacijom sadrže gustu pjenu s unutarnje strane potplata. Ta pjena je smještena točno ispod gležnja i tako pri trčanju sprječava njegovo propadanje.

Kako odabrati dobre tenisice za trčanje?

Kod odabira tenisica za trčanje možete gledati mnoge aspekte poput prianjanja uz nogu, kakvu zaštitu nude za stopala pa čak i to kakve vezice imaju. Najvažniji elementi tenisica za trčanje su oni koji pomažu u održavanju uspravnog hoda i apsorpcije prilikom udaranja nogom u pod. Nepravilno i prejako udaranje u pod kod trčanja često bude uzrok bolova i ozljeda. Kao dobar trik navodi se da bi tenisice trebale biti toliko udobne kao da su produžetak stopala.

Ovo su dijelovi tenisica na koje biste trebali obratiti pozornost i što kod njih provjeriti:

– gornjište – tenisica za trčanje bi trebala biti u obliku stopala i mekana na svim dijelovima bez tvrde plastike

– ovratnik gležnja – pazite da tenisica ne ispada, da je ovratnik ispod kostiju gležnja te da vam oblik ne iritira petu

– peta, podnožje – odaberite tenisice u kojima možete ugodno pomicati gležanj

– centralni dio tenisice – obratite pozornost na to da stopalo ne ispada iz tenisice te da tenisica dopušta prirodni luk stopala kod stajanja

– vrh tenisice – prsti u tenisici ne smiju biti savinuti niti pritisnuti, u tenisici biste trebali moći lagano raširiti i skupiti bez pritiska i boli

– potplate – potplate trebaju pružati stabilnost i ne bi trebale biti previše fleksibilne

U nastavku donosimo neke uvjete koje biste mogli gledati kada razmišljate kako odabrati tenisice za trčanje.

1. Dobro pristajanje

Prva stvar koju trebate gledati kod odabira tenisica za trčanje je to kako vam pristaju uz nogu. Čak i kod običnog hodanja obuća koja ne pristaje može izazivati probleme s držanjem tijela te stvarati bolove u nogama. Obuća mora odgovarati brojem, ne smije biti premala niti previše velika. Tenisice za trčanje ne bi smjele biti previše uske uz nogu ili previše široke. Kod uskih tenisica možete dobiti žuljeve, a preširoke stvaraju veći rizik od ozljeda i pogrešnog držanja.

Da biste provjerili jesu li tenisice za trčanje dobre veličine obujte ih s čarapama i ostavite pola centimetra razmaka između nožnog palca i kraja tenisica. Kod isprobavanja nosite iste čarape koje biste nosili da idete na trčanje. Trebate uzeti u obzir da stopala nakon trčanja malo oteknu, a to znači da je potrebno u tenisici imati dovoljno mjesta i za to. Tenisice za trčanje koje vam savršeno pristaju u trgovini, mogle bi vam biti male nakon treninga.

Preporučuje se i svu obuću prije kupovanja isprobati na obje noge kako biste bili sigurni da vam pristaje. Najbolje bi bilo isprobavati ih popodne ili predvečer, čak i nakon vježbanja jer su tada noge najvećeg obujma.

2. Vezice, potplate i materijal

Dio tenisica koje treba gledati prilikom kupovine su vezice, potplati i materijal. Vezice na tenisicama za trčanje trebaju biti dovoljno dugačke da biste ih mogli dobro i čvrsto zavezati. Kod vezanja ne smiju biti previše stegnute, ali niti labave da stopalo u njima “pleše”. Ponovno uzmite u obzir da stopalo otekne nakon trčanja i da mu treba dati prostora.

Tenisice za trčanje bi trebale dopustiti vašem stopalu da “diše”. Ovo se odnosi na materijal od kojeg su tenisice napravljene te je važno da omogućavaju propusnost. U potpuno zatvorenim tenisicama se mogu nakupljati bakterije i gljivice, posebice ako se često koriste, a rijetko čiste. Preporuka je korištenje sprejeva za dezinfekciju tenisica nakon svakog treninga. Tenisice s mrežicama su odlične za hlađenje stopala, posebno na vrućini, ali takvu obuću nećete koristiti zimi. Stoga razmislite po kakvim uvjetima najčešće trčite i sukladno tome odaberite vrstu obuće.

Potplati na tenisicama za trčanje obično imaju neku vrstu amortizacije koja pomaže smanjivanju pritiska na stopalo prilikom trčanja. Potplate na tenisicama za trčanje nisu previše debele jer to onemogućava izvođenje pravilnog pokreta za trčanje. Međutim, ne smiju niti biti ravne jer tako može doći do ozljeda. Kod kupovanja tenisica za trčanje ih pokušajte saviti. Ne bi smjele biti previše fleksibilne jer to može ukazivati na nedostatak podrške za stopalo.

3. Površina po kojoj trčite

Prilikom odabira tenisica za trčanje uzmite u obzir i površinu po kojoj najviše trčite. Velika je razlika u razini udarca o tlo kada trčite po betonu, na traci za trčanje ili po travi i zemlji. Ovisno o tome odaberite vrstu tenisica za trčanje za vas. Opcije koje ćete pronaći u trgovinama su tenisice za trčanje na cesti, trčanje po stazi ili tenisice za cross trening.

4. Postojeće ozljede i bolovi

Ako već imate poteškoće s bolovima u nogama, stopalima ili koljenima kvalitetne tenisice će teško pomoći da bolovi prestanu. Obično su hod i trenutno stanje mnogo važniji od same obuće. Kod loše forme trčanja i loše biomehanike moći ćete se ozlijediti bez obzira na tenisice za trčanje koje nosite. Mnoge ozljede koje su povezane s trčanjem poput trkačkog koljena zapravo su više povezane s osnovnim zdravstvenim stanjem osobe.

Osobe koje već imaju poteškoće, trebale bi se savjetovati s ortopedom i na temelju tih savjeta kupovati tenisice za trčanje.

Trajanje obuće za trčanje

Cijena tenisica za trčanje ne mora nužno ukazivati na kvalitetu obuće. Procjenjuje se da, uz često korištenje, dobrim tenisicama možete prijeći oko 700 kilometara. Naravno, to ovisi o tome kakva je tehnika trčanja, koliko brinete o tenisicama te po kojem terenu se one koriste.

Kvalitetne tenisice za trčanje uz pravilnu brigu mogu trajati godinama. Za trčanje nikako nemojte koristiti tenisice koje su strgane. Ako redovito trčite i s vremenom počnete osjećati bolove, postoji šansa da je problem u tenisicama. Provjerite ih i po potrebi nabavite nove.

