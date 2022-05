Sve što trebate znati o kremama za sunčanje

Podijeli:







Crvena koža, bol na tom mjestu, guljenje kože danima - sve je to dio procesa ako izgorite na suncu. Opekline od sunca su prvi i neugodan pokazatelj da ste previše vremena proveli na suncu nezaštićeni, no uz to često idu i problemi koji se ne vide odmah, od ubrzanog starenja kože do raka kože.

“Nažalost, broj slučajeva raka kože je u porastu. Radimo sve kako bismo to umanjili, ali krema za sunčanje i dalje je jedan od važnijih faktora u tome”, rekao je dr. Darrell Rigel, profesor dermatologije u New Yorku.

CNN je objavio vodič za vruće ljetne mjesece i kako se zaštititi. Osnovno pravilo je da se krema za sunčanje treba koristiti kad god idete na sunce, a ljeti je poželjno i kad je oblačno.

Tko treba kremu za sunčanje?

Najkraći odgovor na ovo pitanje je – svi. S druge strane, osobe tamnije puti imaju prirodno jaču zaštitu od sunca, no to ne znači da su u potpunosti imuni na kožna oboljenja i probleme.

Opekline od sunca mogu se javiti na svim tipovima kože i manifestirati se u raznim bojama. Dugoročna posljedica izlaganja suncu je prerano starenje kože.

Stručnjaci ističu da ne postoji jedan proizvod koji odgovara svima.

Kako nanositi kremu za sunčanje?

Količinski je teško odrediti koliko kreme nanijeti, budući da sve ovisi o konstituciji čovjeka, ali stručnjaci preporučuju losione umjesto gustih proizvoda koje je teško razmazati.

Postoje dvije vrste krema za sunčanje – one koje se koriste svakodnevno i one koje nanosimo kad planiramo dulje boraviti vani. Što se tiče svakodnevne upotrebe, savjetuje se hidratantna krema koja vlaži i štiti.

Ako dugo boravite na suncu, kremu treba nanijeti više puta, poželjno je otprilike svaka dva sata ili nakon kupanja.

Kako odabrati zaštitni faktor?

Premda stručnjaci savjetuju da je najsigurnije odabrati zaštitni faktor 35, neki se protive korištenju visokih zaštitnih faktorta jer, smatraju, ljudima to daje lažnu sigurnost da mogu boraviti na suncu koliko god žele bez ponovnog nanošenja.

I ne, visina faktora ne produžuje vrijeme koliko smijete boraviti na suncu.

Na što paziti kad kupujete kremu za sunčanje?

Ne postoji nešto što se zove vodootporna krema za sunčanje. Naime, sve se kreme rađene tako da odbijaju vodu pa se ona ne može ukloniti u sekundi s tijela, no s vremenom bi se pomiješala s vodom i skinula. Zato ne shvaćajte doslovce pojam vodootporan – krema će se skinuti s kože dok plivate.

Važno je uzeti kremu koja pokriva što veći UVA/UVB spektar.

Koje sastojke izbjegavati?

Sastojak oksibenzon, koji se nalazi u nekim kremama, povezuje se s štetnim utjecajem na morski svijet. U nekim dijelovima svijeta zabranjena je prodaja proizvoda s tim sastojkom upravo zbog brige za okoliš.

Kako se još bolje zaštititi?

Kreme za sunčanje koristan su alat za zaštitu od oštećenja kože, ali nisu jedini. Kad možete, nosite šešir ili kapu, odaberite laganu odjeću koja će što više prekriti i izbjegavajte vrijeme kad je sunce najjače (od 10 do 16 h). Tad se držite hlada.

