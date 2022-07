Podijeli:







Izvor: Shutterstock

Navika svakodnevnog uživanja u sladoledu može utjecati na vaše tijelo na mnogo načina, od kojih su neki štetniji od drugih za vaše zdravlje.

Prema Američkom stomatološkom udruženju, do 57 posto američke populacije pati od preosjetljivosti zuba. Do toga dolazi kad se zubna caklin istanji pa nervni završeci zuba postanu izloženiji. Ako sumnjate da patite od ovog problema, svakodnevno jedenje sladoleda to vam može potvrditi.

Izgrađuje mišiće

Šećeri u sladoledu pomažu u izgradnji mišića i sprečavaju razgradnju proteina poticanjem inzulina na veliki skok, kako kaže trener slavnih i nutricionist Jay Cardiello.

“Sladoled može biti koristan i do dva sata nakon treninga”, rekao je.

Kirurginja dr. Christie Funk vjeruje da ima istine u tome da je sladoled dobar za oporavak nakon vježbanja, ali upozorava: “Ključno pitanje je koliko ste naporno vježbali? Naime, ako ne vježbate dovoljno, a jedete sladoled svaki dan, to se neće dobro odraziti na vašu formu.”

Može poremetiti san

Neki ljudi veruju da im sladoled pomaže da se smire i brže zaspe, ali stručnjaci kažu da je to besmislica. Ključna studija kaže da je konzumacija hrane s malo vlakana i puno zasićenih masti povezana sa slabijim snom i noćnim nemirom.

Konzumacija više šećera, naročito noću, smanjuje količinu dubokog sna. Ako morate nešto pojesti prije spavanja, pojedite bananu koja je bogata magnezijom koji poboljšava san.

Može negativan utjecati na raspoloženje i zdravlje mozga

Hrana s visokim udjelom masti i šećera, poput sladoleda, štetna je za mozak. Više studija otkrilo je korelaciju između preshrane s visokim udelom rafiniranih šećera i oslabljene funkcije mozga pa čak i pogoršanja simptoma poremećaja raspoloženja poput depresije, piše dr. Eva Selhub na harvardskom blogu o zdravlju.

Mogli biste se udebljati

Svakodnevno jedenje sladoleda može dovesti do pretilosti, povećati rizik od dijabetesa i naštetiti srcu.

Deseci studija povezuju visoku konzumaciju šećera s debljanjem.

Bit ćete izloženi većem riziku od kroničnih bolesti

Ako se debljate zbog svakodnevnog konzumiranja sladoleda, također ćete biti u većem riziku od svih kroničnih zdravstvenih problema koji dolaze s tim, uključujući dijabetes tipa 2, bolesti srca i rak, prenosi B92.

