Izvor: Pexels

Prema stručnjakinji za zdravlje crijeva nutricionistice Megan Rossi (poznatija kao The Gut Health Doctor na Instagramu), autorici knjige "How To Eat More Plants", pogrešno razmišljamo o gubitku kilograma. "Kada se fokusiramo na kalorije, potpuno zaboravljamo na mikrobiom crijeva i koliko je to važno za reguliranje metabolizma".

Međutim, davanje prioriteta zdravlju crijeva je korak broj 1 na putu do zdrave tjelesne težine, a hrana koju jedete može uvelike utjecati na mikrobiom crijeva. Ako želite optimizirati metabolizam, evo četiri najbolje namirnice koje Rossi predlaže da se ugrade u vašu prehranu.

Punomasni jogurt

“Mnogi ljudi si misle: ‘Ako pokušavam izgubiti masno tkivo, ne želim jesti masnoću’, ali zapravo, masnoća vam može pomoći da duže ostanete siti”, objašnjava Rossi. “Također, masnoća štiti žive mikrobe koji se nalaze unutar jogurta, a ti mikrobi mogu pomoći u regulaciji metabolizma crijeva.”

Kvinoja

Možda ćete se iznenaditi kad vidite žitarice na ovom popisu hrane, ali prema Rossi, cjelovite žitarice zapravo su povezane sa zdravijom tjelesnom težinom. “Vidjela sam u proteklih 15 godina da cjelovite žitarice čine čuda za upravljanje težinom”, objašnjava ona.

Ocat

“Ocat je također jako dobar”, kaže Rossi. “Znamo da može pomoći hraniti crijeva.” Ne samo da proces fermentacije pomaže u poticanju rasta crijevnih mikroba dobrih za vas, već kisela svojstva jabučnog octa, posebno octene kiseline, čak mogu dovesti do osjećaja sitosti, piše Mindbodygreen.

Chia sjemenke

Konačno, imamo chia sjemenke: “Ovo je još jedan sjajan izvor omega-3 kiselina na biljnoj bazi”, napominje Rossi, a prepune su proteina i vlakana. Samo dvije žlice chia sjemenki dat će vam oko 140 kalorija, 4 grama proteina, 7 grama nezasićene masti i 11 grama vlakana.

