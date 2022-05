Stručnjaci upozoravaju: Najopasniji načini za gubitak masnih naslaga na trbuhu

Podijeli:







Neke navike se trebaju izbjegavati jer mogu biti i opasne za zdravlje.

Stalne dijete, napici za detoks, preskakanje obroka… Teško je pratiti sve savjete koji se nude za brži gubitak kilograma a koji nam se stalno nude. I dok postoje zdrave dijete, a i brojne zdrave navike koje možemo usvojiti kako bismo postigli cilj, tu je i puno opasnih navika za koje stručnjaci upozoravaju da ih se moramo kloniti. Dvije poznate nutricionistice upozoravaju što se treba izbjegavati ako tražimo način kako se riješiti viška masnih naslaga na trbuhu.

Preskakanje obroka

Iako je ovo način koji će mnogi prihvatiti kao rješenje kako bi unijeli što manje kalorija, to može biti opasan način za gubitak kilograma. Uz to, ne možete očekivati da ćete ga moći dugo pratiti.

“Puno ljudi misli kako je upravo preskakanje obroka ključ za brži gubitak masnoća, ne mogu biti dalje od istine. Zamislite metabolizam kao vatru; kako bi se stvorila, potrebno ju je zapaliti. A kako bi nastavila gorjeti, mora joj se dodati jedno drvo svako malo. Isto se događa i s metabolizmom. Morate ga pokrenuti doručkom, pa ga održavati tijekom dana malim obrocima. Ako se pridržavate pravila od nekoliko manjih obroka u danu, nećete biti toliko gladni pa ćete lakše kontrolirati što i koliko jedete”, navodi Amy Goodson, nutricionistica.

Prečesto se oslanjate da detoks, a ne na kvalitetne namirnice

Stručnjaci smatraju da razni napici za čišćenje organizma nisu djelotvorni dugoročno, a mogu biti i štetni za zdravlje.

“To čišćenje organizma često je više marketing i trend. Ne trebate to raditi stalno jer svi imamo jetru i bubrege koji su zaduženi za taj posao i to rade svakodnevno. Kada se netko odluči na dijetu u kojoj će eliminirati većinu hrane, mora znati da se tako odriče i važnih nutrijenata. Upravo to će oduzeti organizmu energiju, razina šećera u krvi će se spustiti i vi ćete se tijekom dana osjećati loše. Da ne spominjem da može doći do vrtoglavice ako redovito vježbate bez da ste unijeli sve potrebne nutrijente tj. hranu u organizam. Hrana je esencijalna za stabilnost svih procesa u tijelu pa je moj savjet da se fokusirate na prave količine važnih namirnica”, ističe Goodson. Njena kolegica, nutricionistica Courtney D’Angelo, dodaje kako takva dijeta nije održiva i može imati negativan utjecaj na tijelo što će se teško ispraviti.

“Većina ljudi misli da će procesom čišćenja brzo vidjeti rezultate i nastavljaju s tom navikom, i tu nastaje problem jer će se tijelo oslanjati na takve proizvode kako bi se smanjio opseg u struku ili na drugim dijelovima tijela. Istina je da takav način mršavljenja nije potreban svakome. Ono što je potrebno su nove navike koje će se bazirati na zdravoj prehrani i tjelovježbi.”, ističe.

Uzimanje preparata za mršavljenje

Nekada će ih prepisati stručnjak i nekome mogu pomoći. Ipak, treba se pripaziti kada se koriste preparati za mršavljenje.

“Može se raditi i o prepisanom lijeku od stručnjaka kao dio režima gubitka kilograma, ali ne moraju dati dugotrajne rezultate ako želite izgubiti masnoće na području trbuha. “Umjesto da se okrenu režimu pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, neki će se okrenuti raznim tabletama i preparatima za mršavljenje. To može biti opasno ako se osoba odluči poputno osloniti na njih a ne fokus prebaciti na usvajanje zdravih životnih navika i dobro uređenom planu prehrane, što može voditi do manjka vitamina i minerala u organizmu. Možete i primijetiti brze rezultate, ali oni neće biti održivi dugotrajno i mogu biti za vas ne tako dobri”, upozorava D’Angelo.

Predugo postite

Iako je danas povremeni post jako popularan i može pružiti rezultate, može biti i opasan ako ga često provodite i ne pratite sve savjete stručnjaka. Ako niste sigurno kako pravilno postiti, porazgovarajte s liječnikom prije isprobavanja ove metode.

“Post djeluje jer se u njemu računa na smanjen unos kalorija kako bi se postigao rezultat. No ako to radite prečesto i predugo, nećete u organizam unositi sve potrebne nutrijente koje ono treba kako bi pravilno funkcioniralo,a znamo da postoji cijela lista negativnih posljedica kada organizmu ne pružimo što treba od minerala i vitamina te ostalih nutrijenata”, zaključila je D’Angelo, a prenosi Ordinacija.

