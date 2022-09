Stručnjaci savjetuju kako spriječiti konzumiranje hrane kad ste pod stresom

Podijeli:







Kakouopće definirate jedenje pod stresom? "Jedenje pod stresom je kad koristite jedenje kao odgovor na svoje emocije, za razliku od stvarnog ispunjavanja prehrambenih potreba svojeg tijela", kaže dr. Allison Chase, regionalna klinička direktorica u Centru Eating Recovery. Pritom jedete više nego što je potrebno i puno dulje nakon postizanja sitosti, objašnjava ona.

Evo što poduzeti, prema njenim savjetima:

Postanite svjesni toga što radite i onoga što unosite u svoje tijelo

Chase prije svega preporučuje da povećate svijest o situacijama koje izazivaju takvu prehranu. “Usredotočite se na prepoznavanje obilježja i okolnosti jedenja pod stresom, kao i hrane za kojom tad posežete”, kaže ona.

Isplanirajte svaki obrok i užinu

Ako ste zbog nadolazećih obveza već rutinski do lakta u vrećici čipsa, postanite svjesni toga i pokušajte preduhitriti takvo ponašanje. Pripremite i isplanirajte zdrave obroke za cijeli dan, kaže dr. Rachel Goldman, psihologinja iz New Yorka. Planiranje doručka, ručka, međuobroka i večere sprječava ljude da bezumno i nekontrolirano jedu samo zato što osjećaju pritisak, piše Index.

Ne štedite na vodi ili snu

Nije neuobičajeno brkati dehidraciju ili umor s glađu ili žudnjom za hranom, s obzirom na to da su ti osjećaji prilično slični. Kad ne pijete dovoljno vode, vaše tijelo će se početi oslanjati na pohranjeni šećer za energiju, izazivajući želju za nečim slatkim, dok je sve što vam treba hidracija. Kad ste umorni, žudjet ćete za energetskom injekcijom iz hrane čak i ako zapravo niste gladni.

Uživajte u međuobroku – ali svjesno

Ako volite grickati međuobroke da biste se riješili stresa, Goldman predlaže da uzmete malu pauzu i budete savršeno iskreni prema sebi. Nekoliko puta duboko udahnite i oslonite se na ono što osjećate prije nego što se bacite na grickanje.

“Ako netko pojede previše sladoleda, možda će se nakon toga osjećati krivim i taj će osjećaj krivnje utjecati na njegove sljedeće misli, emocije i ponašanja”, objašnjava Goldman. To možete izbjeći tako da priznate sebi odakle potječe vaša potreba, na što je usmjerena, ali i da popustite kočnice s vremena na vrijeme. Preveliko stigmatiziranje takvih žudnji samo dovodi do frustracije i još veće potrebe. Udovoljite sebi, ali pokušajte to činiti s mjerom, kako piše Women’s Health.

