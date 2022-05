Podijeli:







Izvor: SCIENCE PHOTO LIBRARY / Sciencephoto / Profimedia

Ni ne znamo koliko nam neke svakodnevne navike mogu štetiti.

“U SAD-u obično trošimo neuobičajeno puno na razvoj modernih lijekova i drugih tretmana za bolesti umjesto da ih pokušavamo spriječiti. Ovo je veliki problem”, kaže dr. Monique Tello.

Evo pet toliko nezdravih navika da bi vam mogle ugroziti život, kako piše Eat This.

Previše vode

Prekomjerno ispijanje vode može dovesti do opasnog stanja zvanog hiponatremija, pri kojem dolazi do niske razine natrija u krvi. “Bubrezi mogu izlučiti do 28 litara tekućine dnevno, ali samo oko litru na sat”, kaže dr. Christina Lang.

“Prekomjerno ispijanje vode može dovesti do intoksikacije vodom i neravnoteže elektrolita. To može dovesti do opasnih kretanja tekućine u stanice tijela, posebno u mozak. Ako pijete više od onoga što bubrezi mogu izlučiti, možete doživjeti oticanje mozga (cerebralni edem), što može biti smrtonosno”, objasnila je dr. Lang.

Prekomjerno vježbanje

Vježbanje do te mjere da nanosite štetu vašem tijelu može imati dugoročne posljedice, kažu stručnjaci. “Kada je vaše tijelo u treningu, dolazi do oštećenja stanica”, kaže dr. David A. Greuner, kardiovaskularni kirurg i direktor kirurgije u NYC Surgical Associatesu.

“To je zato što trenirate u određenoj mjeri izvan svoje zone komfora, što dovodi do toga da se vaše tijelo prilagođava tome da postane jače. Dakle, neko vrijeme nakon vježbanja ćete osjećati bol ili umor. Vašem tijelu tada treba vremena da se obnovi i postane jače. Ako svom tijelu izazovete značajnu količinu stresa dok se ono nije imalo vremena oporaviti, dolazi do pretreniranosti”, objasnio je dr. Greuner.

Ortoreksija

Nezdrava opsesija zdravom prehranom može dovesti do ozbiljnih poremećaja u prehrani, kažu stručnjaci. “Osobe s ortoreksijom posebno paze da jedu stvarno zdravu hranu, s nezdravom opsesijom kvalitetom te hrane”, kaže Terri Griffith, klinička koordinatorica u Centru za poremećaje hranjenja pri Sheppard Prattu.

“U konačnici ortoreksija može imati teške posljedice koje rezultiraju pothranjenošću i drugim ozbiljnim zdravstvenim implikacijama”, kaže stručnjakinja za poremećaje u hranjenju Lauren Smolar.

Suplementi

“Radi se o problemima sa širokom skupinom dodataka prehrani – od vitamina, minerala, probiotika i svih vrsta”, kaže dr. Pieter Cohen s Harvarda. “To znači da proizvođač može na tržište uvesti sve u što vjeruje da je sigurno, nakon čega kreću testiranja FDA-a. Moguće je da se na policama nađe nešto što nije sigurno za konzumaciju, stoga je potreban oprez.”

Povremeni post ako imate dijabetes

Osobe s problemima sa šećerom u krvi trebaju razgovarati s liječnikom prije pokušaja provođenja povremenog posta (IF) ili vremenski ograničenog hranjenja (TRF). “I IF i TRF snizit će razinu glukoze u krvi, što znači da su potrebne prilagodbe lijekova kako bi se izbjegla hipoglikemija tijekom razdoblja ograničenja kalorija”, kaže stručnjak za dijabetes dr. Robert Ratner. “Promjene u obrascima prehrane na dnevnoj bazi također će zahtijevati prilagodbu lijekova kako bi se razina glukoze održala u zdravom rasponu”, prenosi Index.

