Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

Izlasci, druženja, spojevi, sve to može stvarati mnogo nervoze ako nismo pripremljeni na to što nas čeka. Prvi spoj mnogima predstavlja veliko uzbuđenje zbog upoznavanja nove osobe, novog početka i potencijalnog pokretanja nove veze. Naravno, ponekad ne znamo što upitati na prvom spoju jer želimo saznati mnogo toga, a opet biti staloženi i suptilni u svojim naumima.

Postoji nekoliko pravila za prvi spoj koja bi bilo dobro pratiti kako biste imali što veće šanse za idući. Naravno, trebate uzeti u obzir da su svi ljudi drugačiji i da ne postoje univerzalna pravila kako da prvi spoj prođe odlično. Također, mnogo je mogućih vanjskih faktora na koje ne možete utjecati.

Što upitati na prvom spoju?

Iako bismo možda najradije na prvom spoju željeli saznati sve o životu osobe koja sjedi preko puta nas, moramo biti pristojni i ne zabadati nos preduboko. Ovo znači da je u redu ispitati neke informacije, ali neke bi trebale ostati privatne barem do idućeg spoja. U nastavku donosimo par kategorija koje će se sigurno pojaviti u razgovorima, kao i pitanja za prvi spoj koja možete pokrenuti kada se pojavi određena tema.

1. Privatni i obiteljski život

Jedna od prvih stvari koje će doći na repertoar su pitanja o privatnom i obiteljskom životu. Pitanja za prvi spoj koja u tom trenutku možete pitati mogu biti:

– gdje i s kime živiš? – ovo pitanje će vam dati informacije o odnosu s obitelji ili prijateljima te o tome koliko je osoba samostalna

– imaš li braće i/ili sestara? – odgovor vam može reći o tome koliko je osoba spremna na kompromise i suradnju

– imaš li kućne ljubimce? – ako osoba ima kućne ljubimce znači da je spremna na odgovornost i brigu o drugom biću

– gdje si odrastao/la? – ovo vam može dati više informacija o karakteru osobe

Pitanje u kakvom je odnosu osoba s roditeljima ili obitelji može se činiti previše privatnim za prvi spoj. Bilo bi dobro kroz odgovore na druga pitanja pokušati shvatiti o kakvim se odnosima radi te jesu li oni dobri i pozitivni ili suprotno tomu.

Pitanja o prijateljima ne bi trebala biti previše izravna jer bi se osoba mogla osjećati napadnuto ili posramljeno ako nema mnogo prijatelja, a vi cijelo vrijeme govorite o svom velikom društvu. Obratite pozornost na to kako se osoba ponaša i osjeća dok pričate o privatnom životu. Ako osjetite da je drugoj osobi neugodno, prestanite s tim pitanjima i krenite na lakše teme.

2. Posao i karijera

Kad razmišljate o tome što upitati na prvom spoju sigurno razmišljate o tome kako biste rado znali ima li ta osoba dobar posao, koliko zarađuje i slično. Međutim, to su stvari koje bi mogle odati potpuno krivi dojam te su nešto što biste trebali saznati kroz suptilan razgovor, a ne direktna pitanja.

Kad razgovarate o poslu, u redu je pitati osobu čime se bavi, ali ne i koliko zarađuje. U redu je pitati kakvi su kolege ili koliko dugo je na toj poziciji ili poslu, ali ne i postoji li netko s kime nije u dobrim odnosima. Pitanja o tome vidi li se na toj poziciji i u budućnosti ili ima drugačije karijerne planove su u redu.

Dok se priča o poslu možete pokrenuti i usko vezanu temu o školi ili fakultetu. Kod ovakvih tema nije loše ispričati osobne anegdote iz fakulteta ili škole. Ovakve lakše teme mogu razbiti nervozu, ali i pomoći da osoba bolje upozna vas kroz neke šaljive trenutke.

3. Najdraži filmovi, glazba, knjige…

U ovoj kategoriji se možete osloboditi u potpunosti jer se radi o laganoj temi o kojoj svi rado razgovaraju. Međutim, ponekad može biti teško ući u ovu temu bez da ispadne da gnjavimo osobu s kojom smo na prvom spoju. Evo nekoliko pomoćnih pitanja:

– što voliš raditi u slobodno vrijeme? – odgovor na ovo pitanje neka vam bude uvod za daljnja pitanja i razgovor

– voliš li više čitati ili gledati filmove? – ovo pitanje za prvi spoj može biti i formulirano tako da pitati voli li osoba više filmove ili serije, a to ćete odlučiti ovisno o odgovoru na prvo pitanje

– koja ti je najdraža knjiga/serija/film? – ako niste upoznati s odgovorom koji dobijete, u redu je pitati osobu da vam ispriča o tome, uživat će pričati o onome što voli

– imaš li najdražeg autora/glumca/pjevača?

– koja ti je najdraža hrana?

– postoji li neki žanr glazbe koji nikada ne bi slušao/la? – odgovor na ovo pitanje dat će vam mnogo informacija za daljnje razgovore, ali i prijedloge budućih spojeva

– što misliš o ljudima koji slušaju/gledaju neku određenu glazbu? – ovim odgovorom možete saznati ima li osoba predrasude i vjeruje li u stereotipe, ali i što misli o vašoj omiljenoj glazbi ili filmovima

Kod razgovora o najdražim hobijima slobodno ispitujete i o tome voli li osoba ići u kino ili na koncerte, no pripazite da ne ispadnete previše napadni. Ovakvim pitanjima može ispasti kao da ste već isplanirali zajedničku budućnost, a samo vas zanima što osoba voli raditi. Ako druga osoba ne voli istu glazbu ili žanrove kao vi, to joj dajte do znanja odmah. Nema smisla da glumite da nešto volite ili ne volite samo da biste se svidjeli drugoj osobi. Ako s nekim žanrom ili filmom niste upoznati, to je odličan način da drugoj osobi date do znanja da o tome želite nešto naučiti i onda tako odmah stvarate ideje za buduće spojeve.

Teme o hobijima mogu zaista biti neiscrpne i nije loše ako se dugo zadržite na njima. Osim stvari koje možete upitati na prvom spoju, možete pričati o događajima koje ste prošli i na kojima ste uživali. Tako ćete potaknuti drugu osobu da vam ispriča malo više o sebi.

Na što trebate paziti na prvom spoju?

Iako smo svi različiti, postoje pitanja koja ne bi trebali pitati na prvom spoju. Ovdje se radi o previše intimnim pitanjima poput onih „želiš li jednog dana imati djecu, iz kojeg razloga si prekinuo bivšu vezu“ i slično. Ovakva pitanja mogu biti previše napadna, posebice zato što mnogo ljudi nema jedan odgovor na takvo pitanje već odgovor ovisi o mnogo faktora. Nije pravedno tražiti od osobe da se očituje o nečemu o čemu možda niti sami još nisu razmišljali.

Na prvom spoju obratite posebnu pozornost na govor tijela osobe s kojom se nalazite. Pod govor tijela spadaju pokreti od glave do pete. Držanje osobe će vam pokazati je li joj ugodno s vama u društvu ili nije, je li opuštena ili možda želi otići što prije. Primijetiti možete i ton glasa, je li ugodan, drhti li ili je previše tih. Sve to vam može govoriti jeste li se vi osobi svidjeli na prvu ili niste.

Ovo je nekoliko pravila za prvi spoj koja bi bilo dobro pratiti:

– za početak se rukujte, nemojte odmah grliti osobu – ne znate voli li ta osoba dodire te joj možete učiniti neugodnu situaciju odmah na početku

– slušajte sugovornika, a nemojte samo čekati prostor da vi nešto kažete

– komunikacija može teći dobro tek kada se obje strane dobro slušaju

– nemojte lagati niti izmišljati – sve će kad-tad doći na vidjelo i mogli biste biti uhvaćeni u laži, čak i ako se radi o najmanjoj sitnici

– obucite nešto lijepo, ali prije svega udobno – ako više razmišljate o tome kako vam je neudobno, nećete se moći opustiti u razgovoru

– suzdržite se od pitanja o bivšim vezama, braku i djeci – to su teme koje mogu prepasti osobu na prvom spoju, ostavite ih za kasnije

– prihvatite da netko nema isto mišljenje kao vi – suprotnosti se privlače, zar ne?

– dajte drugoj osobi da sama kaže nešto, nemojte stalno vi pričati

– ako se dogodi tišina, dopustite je, ne morate cijelo vrijeme komunicirati riječima

– nemojte se suzdržavati od poljupca ako osjetite želju i imate priliku, prepustite se svojim osjećajima

– nemojte forsirati razgovor o određenoj temi ako osoba o tome ne želi pričati

– gledajte osobu u oči i usta ako joj se želite više svidjeti i ako joj vi želite dati do znanja da se ona vama sviđa

– budite pristojni prema drugim ljudima na spoju – ovo se odnosi na osoblje, konobara, prodavača, to će mnogo govoriti o vašem karakteru. Također dobro pazite kako se osoba s kojom ste na spoju ponaša prema tim ljudima i vama

– nemojte se previše truditi sakriti neke svoje “mane” jer ako su tu, s vremenom će se otkriti, budite iskreni i s time nikad ne možete pogriješiti

