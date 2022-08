Podijeli:







Izvor: Pixabay / Ilustracija

Ostaci hrane najčešće se spremaju i hladnjak kako se ne bi brzo pokvarili, no pritom treba voditi računa o nekim stvarima. Naime, u hladnjak ne biste trebali stavljati toplu hranu jer bi to povećalo unutrašnju temperaturu i može dovesti do potencijalnih zdravstvenih rizika za ostalu hranu koja se nalazi u hladnjaku.

U slučaju da u hladnjak pohranite toplu hranu, kompresor uređaja mora jače raditi kako bi održao unutarnju temperaturu na razini koju želite. U tom slučaju, zrak unutar aparata postaje sve topliji, a zbog konvekcije se toplina kreće od mjesta s višom temperaturom do mjesta s nižom temperaturom.

VEZANA VIJEST Trebate li staviti luk u hladnjak? Evo kako ga pohraniti za održavanje svježine

Osim toga, kada stavljamo vruće stvari u hladnjak, temperaturna razlika između dva sustava uzrokuje kondenzaciju. Kapljice mogu završiti na stražnjoj stijenci hladnjaka pa može doći do zamrzavanja hrane koju dodirnu. Kondenzacija također podrazumijeva i vlagu u hladnjaku, a to nije preporučljivo za čuvanje hrane.

Zbog svih tih procesa toplu hranu nipošto nemojte stavljati u hladnjak već je najprije pustite da se dobro ohladi, piše Science abc.

Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti u svojim smjernicama za zaštitu i sigurnost hrane navodi da hranu držite vani najviše dva sata nakon kuhanja, a potom je možete spremiti u hladnjak.

Ako hranu ostavite više od dva sata na sobnoj temperaturi, može doći do rasta i razvoja bakterija, a to u ekstremnim slučajevima može dovesti do trovanja hranom.

