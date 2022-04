Što se događaja tijelu kada jedete noću?

Podijeli:







Izvor: Shutterstock / Ilustracija

Osim što određena hrana deblja više od neke druge, vrijeme u koje jedete također utječe na 'šlaufčić' na trbuhu.

Jeste li i krivi što kasno jedee zbog užurbanog načina života ili jednostavno volite ponoćnu užinu?

Navika jedenja kasno uvečer može imati negativan utjecaj, ne samo na vašu tjelesnu težinu, već i na zdravlje srca. Studija koja je provedena na Sveučilištu u Pennsylvaniji potvrdila je da kasnonoćni obroci mogu imati različite negativne efekte na zdravlje. Obrok kasno uvečer također je povezan s povećanjem težine, piše Zadovoljna.rs.

Postoji nekoliko faktora koji mogu dovesti do toga da jedete kasno uvečer, a to su stres, konzumacija nezdravih masti tijekom dana, ali i nedovoljan unos hrane kroz dan. Također, to može biti i opasno po zdravlje i dovesti do povećanja razine šećera u krvi, bolesti srca, debljine… U principu, što kasnije jedete, vaše tijelo je manje spremno za spavanje. To može imati štetne posljedice na vaše pamćenje i efikasnost sljedećeg dana.

Postoji mnogo razloga zašto ne biste trebali jesti kasno navečer, a izdvajamo nekoliko:

Teško je izgubiti težinu

Razočaravajuća činjenica je da kasna večera znači debljanje. Iznenađujuće, vaša sposobnost da dobijete ili izgubite na težini ne ovisi samo od unosa kalorija i izbora hrane, već i od vremena vaših obroka.

Dakle, kada je u pitanju jedenje kasno uvečer, koncept “kalorija je samo kalorija” može biti suvišan. Zato što će ove kalorije koje unosite u kasnim satima vjerojatnije biti uskladištene kao salo u vašem tijelu, što dovodi do povećanja težine.

Loša memorija i nivo koncentracije

Ne pati samo vaš struk kada jedete kasne večere, već se ispostavilo da je štetno i za zdravlje vašeg mozga. Vrijeme obroka ima dalekosežne efekte na fiziologiju i ponašanje mozga.

Nepravilni obrasci ishrane utiču na cirkadijalni sistem, što zauzvrat utječe na sposobnost mozga za učenje, koncentraciju i pamćenje.

Refluks kiseline

Jedenje neposredno prije spavanja može povećati rizik od bolova u srcu, žgaravice, bolova u srednjem dijelu grudi ili noćnog refluksa kiseline.

Kada se vaš trbuh bori s probavljanjem hrane dok ležite, pritisak metabolizma može dovesti do slabljenja donjeg sfinktera jednjaka zbog čega će neprobavljena hrana i želičana kiselina otputovati natrag u jednjak.

Ako patite od refluksa, najbolje je da napravite razmak od najmanje dva sata između jela i spavanja kako biste spriječili noćni refluks.

Poremećaji u prehrani

Ako svakodnevno žudite za grickalicama prije spavanja, možda imate ozbiljan problem. Osobe koje jedu noću bez da su uopće gladne, možda pate od sindroma noćnog jedenja. Studije su ovaj sindrom dosad povezivale s poremećajima u prehrani poput prejedanja.

Kako izbjeći kasnonoćno jedenje?

Potpuno je u redu pojesti uravnotežen obrok s proteinima, ugljikohidratima i mastima. Pod uvjetom da jedete najkasnije oko osam navečer. Izbjegavajte jesti nezdravu hranu tijekom noći. I ne unosite previše kalorija.

Osjećaj stresa također može dovesti do želje za ukusnom hranom. Zbog toga je izuzetno važno da se umirite prije spavanja.

Ako rano večerate, možda ćete osjetiti glad prije nego što odete u krevet. U tom slučaju, u svoju prehranu uvedite zdrave grickalice poput orašastih plodova ili jabuka.

