Što se događa u tijelu kada jedemo čokoladu svaki dan?

Izvor: Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

Čokolada je zasigurno jedna od najomiljenijih poslastica na svijetu. Mnogi je zbog toga konzumiraju često, a u nastavku donosimo kakve iznenađujuće učinke ima ako ju jedete svakodnevno.

Dijetetičarke Courtney D’Angelo i Trista Best otkrile su za Eat This, Not That što se događa s našim tijelima ako redovito jedemo čokoladu.

Na početku, važno je napomenuti da nije svaka čokolada jednaka. Kakao u svom prirodnom obliku prepun je zdravih antioksidansa i hranjivih tvari, zbog čega je tamna čokolada često zdravija od drugih vrsta koje dolaze s dodatkom šećera.

Doprinosi zdravlju vašeg srca

Utvrđeno je da tamna čokolada može pomoći u poboljšanju zdravlja srca zbog svojih moćnih antioksidansa flavonoida.

“U tamnoj čokoladi postoje antioksidansi koji mogu povećati cirkulaciju krvi u srcu, smanjiti rizik od zgrušavanja, a pokazalo se čak i da snižavaju krvni tlak. Dakle, zdrava konzumacija čokolade može smanjiti rizik od moždanog udara i srčanih bolesti”, objašanjava D’Angelo.

Pomaže kod stresa

Dio istraživanja pokazao je da čokolada može poboljšati raspoloženje.

“Ako razmislite bolje, jedenje čokolade gotovo uvijek poboljšava vaše raspoloženje, a studije su pokazale da su ljudi koji su jeli čokoladu prijavili da osjećaju manje stresa”, kaže D’Angelo.

Međutim, važno je biti svjestan ne samo količine čokolade koju jedete, već i njene kvalitete. Hrana s većim udjelom šećera zapravo je povezana s više slučajeva anksioznosti i depresije, što znači da jedenje čokolade s nižim sadržajem šećera, poput tamne čokolade, može biti bolja opcija.

Možda ćete konzumirati prazne kalorije

Dok tamna čokolada sadrži mnogo korisnih nutrijenata, više obrađene čokolade, poput mliječne ili bijele, mogu biti pune dodanog šećera.

“Određene vrste čokolade mogu biti izvor praznih kalorija, što znači da vaše tijelo prvenstveno dobiva kalorije, a vrlo malo vitamina, minerala ili fitonutrijenata”, objašnjava Best, dodajući da to doprinosi debljanju.

S druge strane, redovita konzumacija čokolade može izazvati nagli pad šećera što neizbježno dovodi do promjena raspoloženja, povećane gladi i drugih potencijalno negativnih nuspojava poput povećane glukoze u krvi.

Možda nećete jesti voće kao prije

Voće može biti izvrstan način da dobijete potrebne prirodne šećere i ugljikohidrate, ali ako jedete čokoladu svaki dan, to može promijeniti vašu želju za šećerom i prirodnom slatkoćom.

“Kada redovito jedete dodani šećer, možete početi gubiti okus za istinsku slatkoću, poput voća”, dodaje Best.

Neka istraživanja također pokazuju da kada jedete prerađen ili dodan šećer, veća je vjerojatnost da ćete steći naviku da žudite za još više šećera. I tada ćemo češće posegnuti za više čokolade ili slatkiša umjesto prirodnih šećera.

Dodatni unos magnezija

“Čokolada sadrži magnezij, koji ima mnoge prednosti i mineral je koji se prirodno nalazi u zemlji, kao i u ljudskom tijelu. Neophodan je za život jer se nalazi u svakoj stanici tijela i važan je za obavljanje mnogih tjelesnih funkcija. Ovaj mineral važan je i za zdravlje mozga, a djeluje i u krvnim žilama”, kaže Best.

Važno je naravno napomenuti da što je čokolada tamnija, to je veća njezina hranjiva vrijednost i sadrži više magnezija. Mliječna čokolada još uvijek može sadržavati hranjive tvari, ali njezina nutritivna vrijednost opada ako je puna dodanih šećera i drugih prerađenih sastojaka.

