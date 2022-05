Podijeli:







Šećer u krvi (glukoza) je glavni izvor energije svakog tijela, a crpi ga se iz hrane i pića. Kada jedete hranu ili pijete nešto što sadrži ugljikohidrate i kalorije, šećer u krvi obično raste. Kada pak pijete alkohol, šećer u krvi može porasti ili pasti.

Hoće li vam šećer u krvi porasti ili pasti ovisi o tome što pijete, koliko i kako vaše tijelo reagira na alkoholno piće, piše Eat This, Not That.

Pad šećera u krvi

Neka istraživanja su pokazala da odrasli s dijabetesom koji umjereno konzumiraju alkohol mogu primijetiti blago poboljšanje svoje osjetljivosti na inzulin. U većini slučajeva, međutim, prekomjerno pijenje alkohola može uzrokovati štetan pad šećera u krvi.

Razlog leži u jednoj od primarnih zadaća jetre – proizvodnja i otpuštanje glukoze u krvotok kako bi se pomoglo u ravnoteži šećera u krvi.

“Konzumacija alkohola remeti ovaj proces i vaša jetra daje prednost preradi alkohola umjesto oslobađanju glukoze, a to može dovesti do niskog šećera u krvi”, pojašnjava nutricionistica Vandana Sheth.

Vjerojatno ste u nekom trenutku iskusili kako je to imati nisku razinu šećera u krvi. Kada vam je šećer u krvi prenizak, vaše stanice nemaju dovoljno energije. Osobe se osjećaju slabo, gladno, nervozno, a nekad se javlja i glavobolja.

Niska razina šećera u krvi može uzrokovati oslobađanje adrenalina, koji izaziva ubrzani rad srca, znojenje, drhtavicu i tjeskobu. Ako se pad nastavi, a jetra ne šalje glukozu u krvotok kako bi opskrbila mozak energijom, osoba može postati zbunjena, pospana, početi nejasno govoriti, pa čak može dobiti i napadaje. Vrlo rijeko moguća je čak i smrt.

Nagli porast šećera u krvi

Konzumacija alkohola također može izazvati nagli porast šećera u krvi. To se često događa kada pijete slatko vino ili pivo jer se radi o pićima koja su bogata ugljikohidratima. Isti učinak imaju i kokteli koji sadržavaju šećer, sodu ili voćni sok.

Alkoholna pića također nam otvaraju apetit za čipsom, pizzom, perecima i drugom hranom s visokim udjelom ugljikohidrata, što može učiniti rast i pad glukoze u krvi još izraženijim.

