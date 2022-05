Što se događa s vašim tijelom ako izbacite mlijeko iz prehrane?

Podijeli:







Izvor: Pixabay

Pojam "mlijeko" danas je vrlo širok. Nekad se moglo birati između punomasnog i onog s manje mliječne masti te između kravljeg i kozjeg, dok je danas izbor udjela masnoće jedva pregledan, a postoje i alternative poput zobenog, bademovog, sojinog, rižinog i drugog mlijeka.

“Odrasle osobe ne trebaju mlijeko”, kaže dijetetičarka i liječnica Amy Shapiro.

Bez obzira na to volite li mlijeko ili ne, ono nije nužno za vaše zdravlje. Odličan je izvor kalcija, vitamina A i vitamina D, ali te hranjive tvari možete dobiti i iz drugih izvora.

Shapiro objašnjava što se događa s tijelom ako se u potpunosti odreknete mlijeka.

Koža će vam biti ljepša

Mnogi piju i jedu mliječne proizvode cijeli život, a ni ne znaju da su netolerantni na njih. Kad prestanete piti mlijeko, a osjetljivi ste na njega i niste to znali, primijetit ćete pozitivne promjene na koži, manje akni i ekcema.

Premda su kožna stanja, posebno akne, često nasljedne ili uzrokovane hormonalnim disbalansom, i mlijeko ima svoju ulogu.

Možete imati reakcije

Osim alergije i intolerancije na laktozu postoje i druga stanja koja se mogu povezati s konzumiranjem mlijeka. Najpoznatija takva stanja su sindrom enterokolitisa induciran proteinima hrane (FPIES) i eozinofilni ezofagitis (EoE). Radi se o neugodnim stanjima koja utječu na probavni trakt.

Možda vam oslabe kosti

Shapiro kaže da, ako izbacite mlijeko, a ne dobijate kalcij iz drugih izvora, možete ostati bez kvalitetnog izvora kalcija što može dovesti do krhkih kosti. Preporučeni dnevni unos kalcija varira, ali kosti možete održavati snažnima i pravilnom prehranom, vježbom i s dovoljno vitamina D.

Probava će bolje raditi

Izbacivanjem mlijeka iz prehrane možda riješite probavne probleme koje imate i općenito poboljšate zdravlje probavnog sustava. Također, vjerojatno ćete se osjećati manje napuhnuto. Naime, laktoza je teško probavljiva pa često uzrokuje napuhnutost.

Možda ćete imati problema s imunološkim sustavom

Mlijeko je dobro za imunološki sustav jer je bogato vitaminom B12 i pomaže tijelu u borbi protiv bakterija.

Rjeđe ćete imati promjene raspoloženja

U prosječnoj šalici mlijeka nalazi se 60-ak hormona što može dovesti do povećanja razine hormona u ljudskom tijelu, a time i do čestih promjena raspoloženja. Mlijeko posebno utječe na spolne hormone, estrogen i testosteron, no stručnjaci se slažu da za ovu teoriju treba još znanstvenih istraživanja, piše EatThis.

