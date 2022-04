Podijeli:







Izvor: Paul Winch-Furness / ImageSource / Profimedia

Možda jesu sitni, ali su moćni.

Orašaste plodove mnogi zanemaruju, a ne bi trebali. Naime, baš svi su prepuni zdravih masti, proteina, vlakana i svaki oraščić ima svoj nutritivni profil. Nedostaje vam vitamina E, pojedite bademe. Treba vam više omega 3 masnih kiselina, pojedite orahe, Trebate primiriti živce? Pojedite nekoliko indijskih oraščića koji su prepuni magnezija koji smiruje živčani sustav.

Možete ih ubaciti u salate, juhe, smoothieje, jogurt ili ih grickati same. Također, možete ih jesti svakodnevno, posebno zbog ovih pet blagodati koej nude za organizam.

Povezani su s dobrim raspoloženjem

Posljednjih godina istraživači su uspjeli povezati raspoloženje, točnije depresiju, s hranom. Jedno istraživanje je pokazalo da modificirana mediteranska prehrana može ublažiti simptome depresije. Jedan druga je svaki jela i šaku orašastih plodova te je upravo ta pokazala značajna poboljšanja.

Drugo istraživanje fokusiralo se na to kako prehrana utječe na depresiju kod odraslih. Sudionici su morali pojesti dviej do tri žlice orašastih plodova dnevno. To je također pokazalo poboljšanje što se tiče simptoma depresije.

Mnogo je razloga zašto orašasti plodovi mogu utjecati na raspoloženje. Dva glavna su profil aminokiselina u orašastim plodovima koji donosi brojne blagodati za mozak te omega-3 masne kiseline koje imaju neurozaštitna djelovanja.

Naravno, oraščići ne mogu zamijeniti propisanu terapiju, nju treba nastaviti uzimati.

Obroci s oraščićima pružaju veće zadovoljstvo

Svi smo se našli u situaciji da nam jednostavno nedostaje teksture u, recimo, jogurtu ili juhi. Ovdje super dođu oraščići, ne samo da će okus biti bolji, nego ćete dobiti i dodatnu dozu vlakana, zdravih masti i proteina.

Na sitost utječu hormoni i promjene razina šećera u krvi nakon obroka. Upravo vlakna, zdrave masti i proteini produljuju osjećaj sitosti.

Smanjuju upalne procese

Konzumacija oraščića povezana je s nižim markerima upale. Bademi su bogati vitaminom E i u jednoj porciji zadovoljavaju 47% dneven potrebe za tim nutrijentom. Vitamin E funkcionira kao antioksidans i štiti stanice od oksidativnog stresa, što pomaže kod ulažavanja upala.

Štite srce

Oraščići su bogati mnozasićenim mastima i polizasićenim mastima, a posebno su bogati omega-3 masnim kiselinama.

Jedan od načina za snižavanje triglicerida koji povećavaju rizik od srčanih bolesti jer da povećate unos omega-3 masnih kiselina. Također, one smanjuju loš i povećavaju dobar kolesterol.

Reguliraju razine šećera u krvi

Na razine šećera u krvi utječu proteini, masti, vlakna i ugljikohidrati. Ako sočnujabuku pojedete samu kao mađuobrok, vjerojatno ćete za pola sata biti gladni, a i žudjet ćete za šećerom te je moguće da ćete osjetiti slabost. To je zato što su jabuke većinom ugljikohidrati koji naglo povećavaju razinu šećera u krvi, a onda ona i naglo pada. No, ako s jabukom kombinirate oraščiće ili maslac od nekog orašastog ploda, te razlike u razini šećera u krvi će bitipuno manje.

Kada je razina uravnotežena, dulje smo siti od međuobroka, piše Eat this.

