Što način na koji istiskujete pastu za zube govori o vašem karakteru?

Izvor: Pixabay

Većina aktivnosti koje obavljamo kroz dan ne zahtijevaju svjesne odluke, odnosno razmišljanje o tome što ćete napraviti i na koji način, već ih radimo automatski - onako kako smo naučili i kako odgovara našoj osobnosti. Zato se iz načina na koji radite neke takve stvari može 'iščitati' ponešto i o tome kakva ste osoba, tvrde psiholozi.

Jedan od najboljih primjera za to je način na koji istiskujete pastu za zube, prenosi Bright Side. Pa, krenimo redom:

Cijedite pastu od sredine

Vi ste realni, aktivni i stalno u nekoj žurbi. Niste baš najorganiziranija i najurednija osoba na svijetu, no provlačite se nekako. Ipak, kad se suočite s izazovima, znate se brzo sabrati u pronaći optimalna rješenja.

Vrlo ste društveni, imate mnogo prijatelja i volite biti izloženi oku javnosti. Velika je vjerojatnost da dobro balansirate između različitih uloga u životu te da ste emocionalno stabilni, posebno u izazovnim vremenima.

Tuba izgleda kao da je netaknuta

Ako vaša pasta za zube nema vidljivih udubljenja od stiskanja, to bi mogao biti znak da ste umjetnička duša sklona sanjarenju. Može se činiti da živite u nekom svojem svijetu, onom koji se odvija u vašoj glavi, no jednostavno volite biti sami sa sobom.

Vrlo ste osjetljivi, nježni, jednostavni, obazrivi, velikodušni i tolerantni. Uvijek ste puni misli i ideja koje ste spremni podijeliti s drugima.

Pastu stišćete od vrha, bliže otvoru

Vi ste tvrdoglavi i u stanju ste učiniti sve da biste ostvarili ono što želite. Kad odredite cilj, ništa drugo vam nije važno osim kako stići do njega i obično uspijevate. Skloni ste pesimističnim epizodama i nemate povjerenja u druge ljude. Vjerojatno ste već navikli oslanjati se sami na sebe.

Prilično ste orijentirani sami na sebe i volite sami sebe. To je dobra navika, ali do određene mjere, do trenutka kad ne preraste u iskorištavanja drugih za vlastite ciljeve i potrebe.

Pastu stiskate neorganizirano, kako koji dan

Izgleda li vaša pasta za zube kao da je netko bagerom prešao preko nje, to ukazuje na to da svijet oko sebe gledate drugačije od većine ljudi. Vrlo ste kreativni i imate umjetničkih sklonosti. Optimistični ste i otvoreni. No, iza toga se može skrivati i sklonost čestim promjenama raspoloženja.

Za vas je veliki izazov to da budete uredni i točni. Mučite se s planiranjem vremena i ostvarivanjem zadataka u određenom roku, pa većinu poslova vjerojatno odrađujete u zadnji čas.

Od kraja prema naprijed, uz rolanje tube

Vi ste vrlo štedljiv i uredan čovjek koji brine o svojoj imovini i o ljudima s kojima ste okruženi. Moglo bi se reći da ste perfekcionist, koji ne voli gubiti bez potrebe, odnosno navikli ste maksimalno iskoristiti sve resurse koji su vam dani, pa tako i pastu za zube iscijediti do zadnje mrvice.

Vjerojatno ste marljivi i navikli naporno raditi, uz prilagođavanje tome da sve obaveze rješavate savjesno. Dobri ste u poslu, precizni, drugi se mogu osloniti na vas. Kuća vam je uvijek čista, a život organiziran, kažu psiholozi, prenosi 24sata.

