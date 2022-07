Zubar poslao upozorenje onima koji piće rashlađuju ledom: Riješite se te navike

Podijeli:







Uz temperature koje bi ovoga tjedna mogle dosegnuti 40 Celzijevih stupnjeva, ledeno hladno piće bit će prava poslastica. No stomatolog je upozorio da ne grickate kockice leda kojim ga rashlađujete. Izvanredni profesor stomatologije i anesteziologije na Sveučilištu u Pittsburghu Matthew Cooke upozorio je da ta navika, osim što može biti iritantna za okolinu, može izazvati niz problema.

“Bez obzira na uzrok, to je navika koje se vrijedi riješiti”, piše on za The Conversation pa objašnjava: “Žvakanje leda loše je za vaše oralno zdravlje, a ako nemate sreće, moglo bi vas koštati skupog odlaska zubaru ili ortodontu.”

Naime, tvrdi da žvakanje leda može uzrokovati nastanak pukotine u caklini zuba, što zube može učiniti osjetljivima. Također bi moglo slomiti dijelove zuba, uzrokujući stvaranje rupe u kojoj se može razviti karijes.

“Osobe koje imaju plombe, krunice, ljuskice ili koriste aparatić sklonije su oštećenju zuba ako žvaču led”, dodao je.

Žvakanje leda može biti posljedica mentalnog stanja

Žvakanje leda može čak biti znak mentalnog zdravstvenog stanja u nekim okolnostima. Kada netko ne može prestati kompulzivno jesti led, to se naziva pagofagija. Ponekad se viđa kod ljudi s anemijom uzrokovanom nedostatkom željeza, kada krv nema dovoljno zdravih crvenih krvnih stanica, objašnjava Healthline.

Znanstvenici ne znaju zašto, ali postoji teorija da je krckanje leda sredstvo za ublažavanje simptoma, slanje više kisika u mozak kod onih koji pate od simptoma poput umora. Pagofagija također može biti posljedica poremećaja prehrane koji tjera ljude da jedu stvari koje se ne smatraju hranom, poput leda, prljavštine, prašine ili dlaka.

“Vjerojatnije je da će se pojaviti uz trudnoću, anemiju uzrokovanu nedostatkom željeza, autizam, poremećaje intelektualnog razvoja, depresiju, opsesivno-kompulzivni poremećaj i shizofreniju”, tvrdi dobrotvorna organizacija za poremećaje prehrane Beat.

Kako prestati jesti led?

“Postoji nekoliko načina da se riješite ove navike”, kaže profesor Cooke.

On predlaže da otopite kockice u ustima, prestanete konzumirati led, razmislite o mekšim alternativama ili grickate nešto zdravije, poput sirove mrkve, narezane jabuke ili drugo hrskavo voće ili povrće, prenosi Index.

